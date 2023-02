Grande novità su DMAX: “The Last Dance” in chiaro per la prima volta in Italia

In occasione della BASKET WEEK, arriva in prima tv la serie cult dedicata a MICHAEL JORDAN e i suoi CHICAGO BULLS

“THE LAST DANCE” DA MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO ALLE 23:15 SU DMAX.

La settimana dedicata al grande basket continua con la FRECCIAROSSA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA su NOVE e DMAX e il documentario “UN COACH COME PADRE” su EUROSPORT 2.

In occasione della Basket Week, una settimana di appuntamenti imperdibili sui canali Warner Bros. Discovery per tutti gli appassionati di pallacanestro, arriva per la prima volta in chiaro in Italia “THE LAST DANCE”, la serie cult dedicata a Michael Jordan e i suoi Chicago Bulls, in onda su DMAX canale 52 da mercoledì 15 febbraio alle 23:15.

Chicago, Illinois, stagione NBA 1997-1998. I Chicago Bulls sono una squadra entrata nella leggenda: hanno già vinto cinque titoli nei sette anni precedenti e puntano al loro sesto anello. Impresa ardua, ma non impossibile, per una squadra guidata dal numero uno, Michael Jordan – che il prossimo venerdì 17 febbraio compirà 60 anni -e con icone del basket come Dennis Rodman, Scottie Pippen e coach Phil Jackson.

The Last Dance racconta l’ultimo miglio di un gruppo di giocatori accomunati dallo stesso sogno: vincere un’ultima volta. Una storia destinata a rimanere negli annali del basket, che parte dall’infanzia del protagonista principale, Michael Jordan, per raccontare tutto l’arco evolutivo dei Chicago Bulls. Un viaggio emozionante nei segreti di una delle squadre più vincenti di tutti i tempi, con immagini inedite girate da una troupe cinematografica della NBA Entertainment. Il tutto raccontato anche attraverso le parole dei più grandi del basket, da Magic Johnson a Charles Barkley, da Isiah Thomas a Gary Payton e Kobe Bryant.

Ma l’offerta della Basket Week, al via sui canali di Warner Bros. Discovery dal 15 febbraio, non finisce qui. Saranno tanti gli appuntamenti con il grande basket, a partire dai match della Frecciarossa Final Eight di Torino. Le migliori otto squadre del girone d’andata di Seria A – Olimpia Milano, Virtus Bologna, Brescia, Venezia, Pesaro, Varese, Tortona e Trentino – si sfideranno nella cornice del Pala Alpitour: i quarti di finale (mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio alle 18:00)saranno in diretta su DMAX che, dopo la partita di mercoledì 15 trasmetterà i primi due episodi di The Last Dance. L’appuntamento con le semifinali (sabato 18 e domenica 19 febbraio alle 18:00)sarà invece in diretta su NOVE. Tutti i match saranno anche in simulcast su Eurosport 2 e in live streaming su discovery+.

Inoltre, domenica 19 febbraio al termine della finale, Eurosport 2 proporrà Un coach come padre, l’incredibile storia di Sandro Gamba nel film di Finazzer Flory dedicato a uno dei campioni italiani di basket più amati: icona di coraggio e resistenza per le generazioni future.