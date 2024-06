Grecia, Giannis Antetokounmpo: presente al preolimpico

Giannis Antetokounmpo si è reso disponibile per la sua Nazionale, la Grecia, per l’accesso alla prossima Olimpiade, Parigi 2024. Il torneo preolimpico per la Grecia inizierà il 3/06 contro la Repubblica Domenicana e il giorno successivo contro l’Egitto. Antetokounmpo dopo che non ha preso parte ai playoff con i Milwaukee Bucks causa infortunio, tornerà a giocare anche per testare la sua condizione fisica.

Il coach Vassilis Spanoulis ha voluto fortemente la presenza della Star NBA. Questo rappresenta un segnale forte non solo per la squadra, ma anche per le altre nazioni che dovranno affrontare nel corso del torneo. Dopo aver mancato il titolo in NBA, la scelta del giocatore è quella di trascinare la Grecia alla prossima Olimpiade e perché no magari potrebbe anche partecipare lui stesso, dando delle motivazioni a tanti altri giocatori. Anche perché ricordiamo che quest’anno gli USA vorranno schierare il Dream Team, sicuramente questo ha spinto tanti giocatori anche top a volersi unire alle proprie nazionali per creare una bellissima competizione.