I Dallas Mavericks vanno all-in: Kyrie Irving vola in Texas alla corte di Luka Doncic

La notizia che ha scosso gli ultimi giorni di mercato NBA – si chiude il prossimo 9 febbraio – è quella di Kyrie Irving che ha richiesto la cessione ai Brooklyn Nets.

BREAKING: The Brooklyn Nets are trading Kyrie Irving to the Dallas Mavericks for Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, a first-round and multiple second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2023



Il suo contratto in scadenza non ha spaventato le squadre che vogliono fare il salto definitivo al ruolo di contender, ma alla fine a spuntarla sono stati i Dallas Mavericks in cambio di Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, la prima scelta 2029, oltre a due seconde scelte nel 2027 e 2029.

I Mavericks ricevono anche Markieff Morris, anche lui in scadenza. Dinwiddie il prossimo anno ha solo 10 milioni garantiti mentre Finney-Smith è sotto contratto per altri due anni con player option per un’ulteriore stagione.