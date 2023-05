I Phoenix Suns licenziano coach Monty Williams

Monty Williams non è più l’allenatore dei Phoenix Suns.

Coach Williams aveva raggiunto l’Arizona nel 2019, portando i Suns alle finali del 2021 poi perse contro i Milwaukee Bucks e vincendo il premio di Allenatore dell’anno nel 2022.

Secondo indiscrezioni, pare che Phoenix dovrà spendere non poco per questa operazione: Monty Williams ha ancora un anno del suo contratto iniziale a 5 milioni, inoltre solo l’estate scorsa aveva firmato un’estensione di almeno 2 anni per 8-10 milioni all’anno, il che gli varrebbe almeno 25 milioni di dollari: soldi che Mat Ishbia, proprietario dei Phoenix Suns, sborserà di tasca propria per non dover sforare oltre la luxury tax.