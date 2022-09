I quarti di finale dell’#Eurobasket 2022 su Eleven Sports (13-14 settembre): il programma

Gli ottavi di finale dell’Eurobasket hanno riservato emozioni a non finire, specie per i colori azzurri dopo lo straordinario e storico successo dell’Italbasket sulla Serbia di Jokic. Ma per la Nazionale di Pozzecco non è il momento di fermarsi, dato che i quarti di finale sono già imminenti.

Martedì 13 e mercoledì 14 settembre live su Eleven Sports le quattro partite in programma, tutte con commento in italiano. Si parte martedì con Spagna-Finlandia, incrocio interessante per vedere di nuovo all’opera “The King in the North” Lauri Markkanen contro la squadra di Scariolo, che dopo averla spuntata nella battaglia cestistica contro la Lituania vuole arrivare fino in fondo. Nella stessa parte di tabellone il quarto di finale imperdibile tra Germania e Grecia, con la Mercedez Benz Arena di Berlino pronta a sospingere Schröder e compagni contro gli uomini di Itoudis, sempre più trascinati dai numeri del fenomeno Giannis Antetokounmpo.

Mercoledì sarà il turno dell’Italia, a caccia di un’altra impresa dopo aver eliminato contro ogni pronostico il due volte MVP NBA Nikola Jokic. Stavolta di fronte agli azzurri ci sarà la Francia di Gobert (palla a due alle 17.15), rimasta in piedi dopo l’ottavo di finale da brividi contro la Turchia. Alla vigilia dell’Europeo la Nazionale di Collet era considerata una delle pretendenti principali al successo finale, ma Melli, Spissu, Fontecchio e tutto il gruppo azzurro hanno già dimostrato ampiamente di potersela giocare contro chiunque a testa alta. La vincente tra Francia e Italia se la vedrà in semifinale contro Slovenia o Polonia, che chiuderanno il programma dei quarti: inutile sottolineare che i campioni d’Europa in carica, guidati da un Luka Doncic da record, si presentano a questo incrocio da favoriti.

Il programma dei quarti di finale dell’Eurobasket 2022 su Eleven Sports:

martedì 13 settembre

Ore 17:15 – Spagna – Finlandia | Telecronaca: Michele Pedrotti

Ore 20:30 – Germania – Grecia | Telecronaca: Mirko Fusi

mercoledì 14 settembre

Ore 17:15 – Francia – Italia | Telecronaca: Matteo Gandini e Paolo Lepore

Ore 20:30 – Slovenia – Polonia | Telecronaca: Marco Barzizza

