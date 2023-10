I trenta punti di uno scatenato Moore trascinano Pistoia al successo contro Brindisi

Non c’è pace e non c’è luce attualmente per la Happy Casa Brindisi, ancora ferma a quota zero punti in classifica dopo cinque giornate di campionato. Al PalaPentassuglia arriva la terza sconfitta interna in Lega A, cocente e dolorosa contro una diretta concorrente come Pistoia, al primo squillo stagionale al ritorno nella massima serie. Una partita emblema dell’inizio di stagione negativo dei biancoazzurri, dai blackout offensivi e difensivi, al rabbioso recupero dal -11 al -2 e alle due scelte risultate decisive in attacco sugli ultimi possessi: linea di fondo calpestata da Morris e tripla dell’eventuale sorpasso sbagliata da Sneed a venti secondi dal termine della partita. A prendersi la scena al PalaPentassuglia è Moore, autentico trascinatore degli ospiti e capace di realizzare ben 30 punti con 5/6 da due e 5/9 da tre smazzando inoltre 5 assist.

Domenica si torna in campo al PalaPentassuglia per la partita contro i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, palla a due alle ore 16:30. Biglietti in vendita su Vivaticket e al New Basket Store con un prezzo ridotto per gli abbonati qualora volessero acquistare un ticket per un amico/a.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-ESTRA PISTOIA: 72-78 (18-18, 36-37, 56-60, 72-78)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 9 (2/5, 1/7, 3 r.), Mitchell (0/1 da 3, 1 r.), Sneed 16 (8/10, 0/3, 6 r.), Laquintana (0/2, 1 r.) Laszewski 7 (1/4 da 3, 2 r.), Riismaa (0/1 da 3, 3 r.), Lombardi (2 r.), Johnson 24 (11/15, 0/1, 6 r.), Bayehe 2 (1/3, 8 r.), Kyzlink 14 (3/7, 2/6, 8 r.), Seck ne, Valente ne.. All.: Esposito.

ESTRA PISTOIA: Willis 15 (3/7, 2/7, 5 r.), Della Rosa (0/1 da 3), Moore 30 (5/6, 5/9, 1 r.), Saccaggi (0/1, 0/1, 3 r.), Del Chiaro 2 (1/1, 2 r.), Varnado 17 (5/9, 1/5, 6 r.), Wheatle 5 (1/1, 1/3, 5 r.), Hawkins 3 (0/1, 1/1, 2 r.), Ogbeide 6 (2/6, 6 r.), Nesti ne. All.: Brienza.

ARBITRI: Sahin – Gonella – Noce.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 10/13, Pistoia 14/17. Perc. tiro: Brindisi 29/65 (4/23 da tre, ro 10, rd 26), Pistoia 27/59 (10/27 da tre, ro 4, rd 28)

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi