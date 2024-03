Il finale premia Milano che vince a Reggio Emilia

Milano spegne sul nascere le velleità di Reggio Emilia giocando una partita di squadra, trovando sempre buone soluzioni in attacco con tutti i suoi uomini, mentre in difesa ha reso la vita difficilissima agli attaccanti reggiani, che si sono schiantati spesso sulla difesa meneghina. Le fatiche di Eurolega si fanno sentire sul finale dove Reggio arriva al meno 2 per poi vincerla grazie anche agli errori reggiani. Buone prestazioni sono arrivate da Tonut e da Melli, che chiudono rispettivamente con 19 e 10 punti, con l’ex reggiano che firma i 4 punti della vittoria. Per Reggio Emilia i soliti Galloway e Smith chiudono con 17 e 16 punti, mentre delude Vitali.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Galloway, Faye, Vitali, Chillo

EA7 Armani : Tonut, Melli, Napier, Shields, Mirotic

Primo quarto : Avvio tutto di Milano che piazza uno 4-0 targato Mirotic e Tonut, replica Reggio con Weber e Faye 4-4. La prima tripla della serata è di Mirotic che subito dopo ne piazza un’altra per il 4-12 dopo 3 minuti di gioco, minuto per Priftis. Allungo ospite grazie all’entrata di Napier e la tripla di Tonut per il 7-17. Priftis prova rimescolare le carte cambiando 4/5 del quintetto, Vitali e Black danno buoni segnali in attacco ma è in difesa che Reggio subisce i canestri di Hall, 11-24. Nel finale momenti di tensione per 2 fischiate molto contestate, prima da Messina e poi Priftis, il quarto si chiude sul 11-24.

Secondo quarto : Nel secondo quarto ci vogliono 2 minuti per vedere il primo canestro di Voigtmann seguito poi dalla tripla di Melli, minuto obbligato per Priftis. Reggio trova una piccola reazione con Uglietti e Grant e Messina ferma subito il gioco, non vuole lasciare nulla ai padroni di casa, 16-29. Milano spreca in attacco e Reggio grazie ad Atkins e Faye riduce lo scarto a 9 le lunghezze e poi quando ancora Faye ruba palla a centrocampo e mette il meno 7, Messina chiama minuto. Il parziale è di 11-0 quando Mirotic sbaglia il libero del tecnico ad Uglietti, che poi si fa perdonare con una tripla da 8 metri. Nel finale Reggio trova 2 triple con Gallowaye Smith che la portano a meno 5, chiude Shields con una tripla per il 31-39.

Terzo quarto: In apertura Milano fa la voce grossa in attacco e trova 4 punti da sotto, Mirotic e Melli, poi 4 punti di Tonut in fotocopia per il 8-0 di parziale, minuto per Priftis. Milano in attacco non è precisa ma Reggio non sfrutta le occasioni, solo Smith mette i suo canestri. Reggio era arrivata al meno 10 con Smith ma il solito Hall con una tripla sulla sirena dei 24 che riporta ad un vantaggio più rassicurante, 42-55. Il quarto si chiude con un tap in di Tonut ed il fallo tecnico a Messina, Smith trasforma e Milano che conduce per 60-46.

Quarto quarto : Dopo un avvio favorevole a Milano, Galloway trova 6 punti di fila che portano Reggio al meno 8 a7 minuti dalla fine, 56-64, e quando Atkins mette il meno 6 Messina è obbligato a chiamare minuto. Vitali avrebbe la possibilità del meno 4 ma spreca malamente e Tonut non perdona. Con Reggio al meno 4 un tecnico a Priftis scatena il pubblico reggiano, Mirotic sbaglia, 62-66. Galloway trova in entrata il -2 a 2 minuti dalla fine. Milano con filo di gas tiene bene in difesa e con 4 punti di Melli trova il 6 a 51 secondi dalla fine. Reggio ha la palla per vincerla con Vitali ma il suo tiro si infrange sul ferro e Milano vince per 72-68.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA- EA7 ARMANI MILANO 68-72 ( 11-24,31-39,46-60 )

Unahotels : Weber 2,Camara, Cipolla , Gallowey 17, Faye 8 , Smith 16 , Uglietti 3 ,Atkins 13,Black 5,Vitali 2 ,Grant 2,Chillo . Allenatore Dimitris Priftis

EA7 : Bortolani ,Lonati,Tonut 19,Melli ,Napier 10,Flaccadori 6,Hall 7,Caruso ,Shield 7 ,Hines 1 ,Mirotic 18 ,Voigtmann 2 . Allenatore Ettore Messina

Arbitri : Mazzoni, Perciavalle, Pepponi