Il maxi contratto di Zion Williamson ha una clausola per non farlo ingrassare

A inizio mese Zion Williamson ha firmato un rinnovo di contratto quinquennale con i New Orleans Pelicans per 231 milioni. Secondo Nola.com, all’interno del contratto sarebbe presente una clausola per cui Williamson dovrà sottoporsi a pesate periodiche e dovrà mantenere il suo peso e il suo livello di grasso corporeo sotto una certa soglia, pena la decurtazione di parte dello stipendio.

Pare che a ottobre scorso Zion abbia superato i 130 kg, ragion per cui i Pelicans vorrebbero tutelarsi spingendo Williamson a non esagerare con il cibo.