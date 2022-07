Il ritorno di Della Valle: “Non è stata un’ossessione del livello, piuttosto di capire cosa potesse rendermi felice”

Le parole di uno commosso Amedeo Della Valle nel giorno del suo ritorno a Brescia

“Ringrazio, anzitutto, Mauro e Faustino Ferrari – esordisce un emozionatissimo Della Valle -. Ci tengo a fare chiarezza e a spiegare come sono andate le cose: dopo una stagione come quella che abbiamo vissuto, ho pensato di guardarmi intorno e di capire quella che poteva essere la mia missione, lasciando a Brescia il mercato libero. Il gesto che ho fatto verso la società rappresentava il ‘grazie’ per il trampolino di lancio, la visibilità e le emozioni vissute lo scorso anno. Non è stata un’ossessione del livello, piuttosto di capire cosa potesse rendermi felice, perché per giocare ho bisogno di questo: essere felice ed essere me stesso. Sono contentissimo di esserci: per me è un onore rappresentare la Germani e anche una grande responsabilità. Quest’anno sarà ancora più difficile farlo con il doppio impegno ma sento di avere le motivazioni per fare qualcosa di livello, con uno staff che conosco e con giocatori nuovi. Io, qui, non ho ancora finito”

Uff. Stampa Germani Brescia