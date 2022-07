By

Joel Embiid ha ufficialmente ricevuto la nazionalità francese lo scorso 5 luglio.

Cette fois, c'est réel !



🇫🇷 Joel Embiid a bel et bien obtenu la nationalité française !



🛂 Il n'y a donc plus d'obstacle légal à son arrivée en équipe de France, seulement des considérations morales : le débat éthique devrait s'intensifier.



➡️ https://t.co/5dpwmWcEKK pic.twitter.com/8XKrqubsqg — BeBasket (@Be_BasketFr) July 13, 2022

La stella NBA dei Sixers sarà quindi disponibile per le prossime competizioni FIBA con la Francia. Il big man non giocherà al prossimo EuroBasket di settembre, ma con tutta probabilità sarà convocato dai Mondiali in poi.

Caso similare a Lorenzo Brown e Spagna, con il “mercato” dei passaporti che subisce due scossoni importanti.