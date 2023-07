Indiana Pacers, mega rinnovo per Tyrese Haliburton da 260 milioni

Gli Indiana Pacers piazzano il colpo Bruce Brown jr e poco dopo annunciano l’estensione quinquennale del contratto di Tyrese Haliburton, 23enne All Star che fino al 2028/29 potrà prendere fino a 260 milioni di dollari (in base anche ad eventuali premi e bonus). Il prossimo sarà il suo ultimo anno del contratto da rookie, dopodiché dal 2024/25 partirà la nuova estensione.

Pacers' Tyrese Haliburton lands five-year max extension https://t.co/gf4VPzMNNY — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Tyrese Haliburton è arrivato a Indianapolis nel febbraio 2022 quando ci fu lo scambio con Sacramento per mandare in California il lituano Sabonis. Quest’anno, oltre ad essere diventato All Star, il #0 dei Pacers è stato il primo di sempre in NBA a chiudere una stagione con 20+ punti e 10+ assist di media tirando con almeno il 40% dall’arco.

Questo contratto è anche il record di franchigia: solamente con Paul George i Pacers avevano superato i 100 milioni.