Indovina la squadra che raggiungerà la Final Four di Kaunas di EuroLega! Con Coup Gagnant un modo innovativo e super economico

Le Final Four di EuroLega a Kaunas hanno visto i biglietti andare esauriti in pochissime ore, con prezzi dai 225 a 515 Euro. Vuoi una grande opportunità di poter andare e risparmiare?

BasketInside e Coup Gagnant hanno in serbo una grande offerta per te!

Coup Gagnant è l’idea super innovativa di Mathieu Canovas e Antoine Dehaspe per vendere biglietti in modo economico e innovativo. EuroLeague ha deciso di sposare il progetto, con una parte del ricavato che andrà in beneficienza.

Con la collaborazione di EuroLeague, Coup Gagnant ha già assicurato 100 biglietti per ogni squadra che arriverebbe alle Final Four e li offre da € 5* a € 102€*! Esatto, avete letto bene.

Tutto quello che devi fare è scommettere sulla squadra che hai scelto e se il tuo pronostico è corretto, cioè se la squadra su cui hai scommesso si qualifica, non solo ti sarai assicurato un biglietto per l’intera Final Four, ma avrai già pagato per questo!

Com’è possibile?

Ecco il gioco:

Il prezzo del pacchetto biglietti dipende dalla classifica della squadra. Al momento, puoi acquistare un pronostico da 5€* a 102€*.

Esempio 1: se scommetti ora sul Barcellona quarto classificato, il prezzo del tuo pronostico è di € 96. Se il Barcellona si qualificherà per le Final Four, avrai già pagato il pacchetto per vedere tutte le partite di Kaunas.

Esempio 2: se ritieni che la Virtus Bologna possa risalire dall’attuale 14° posizione, puoi acquistare il pronostico a un prezzo molto più competitivo di € 38. Se la Virtus Bologna raggiungerà le Final Four, quei 38 € ti garantiranno l’ingresso alla Zalgirio Arena.

I prezzi vengono aggiornati ad ogni giornata in base alla classifica.

Insomma, il tempo è denaro! Soprattutto considerando i piazzamenti delle scommesse e la classifica. Ciò significa che solo le prime 100 scommesse per squadra si aggiudicheranno i biglietti ai rispettivi prezzi.

Se la tua previsione è sbagliata, perdi la scommessa, ritenta e sarai più fortunato!

Che aspetti? Fai la tua previsione e clicca qui!