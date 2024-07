Italbasket, Gianmarco Pozzecco confermato come Head Coach anche per il 2025

Si è tenuto oggi, presso il Salone d’Onore del CONI, il Consiglio Federale FIP presieduto dal Dott. Giovanni Petrucci.

In apertura di seduta è intervenuto il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Insieme al Ministro, il Presidente Petrucci ha presentato al Consiglio il progetto 100 playground che vedrà la realizzazione e riqualificazione in tutta Italia di campi all’aperto per una pratica del basket più immediata e per tutti. Il progetto vede anche la partecipazione di Sport e Salute e la collaborazione dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Tra i principali argomenti trattati:

Il ricordo di Gaetano Gebbia

Il presidente Petrucci ha commemorato, dopo un minuto di silenzio, il tecnico Gaetano Gebbia scomparso lunedì scorso, ricordandone le alte qualità umane e professionali con l’impegno di intitolare una manifestazione sportiva in suo onore.

Pozzecco CT della Nazionale Senior maschile anche per l’anno 2025

Gianmarco Pozzecco sarà il Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile anche per l’anno 2025. Gli Azzurri saranno impegnati a novembre 2024 e febbraio 2025 nella seconda e terza “finestra” di qualificazione a EuroBasket 2025 e nell’estate prossima, in caso di qualificazione, affronteranno la rassegna continentale che si disputerà tra Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. Attualmente l’Italia è al comando della classifica del gruppo B con due vittorie in due partite contro Turchia e Ungheria. A novembre sono previste due gare contro l’Islanda (in trasferta il 22 novembre e in casa, con sede da definire, il 25 novembre). Chiusura il 20 febbraio in trasferta contro la Turchia e il 23 febbraio in casa contro gli ungheresi.

Nazionali Giovanili

Il presidente federale e l’intero Consiglio si sono congratulati con gli atleti, le atlete, gli staff e i Capi Delegazione (Germano Foglieni e Gianni Antonelli) delle Nazionali Under 17 maschile e Under 20 femminile per la conquista rispettivamente della Medaglia d’Argento al Mondiale giocato a Istanbul (Turchia) e della Medaglia di Bronzo all’Europeo disputato a Vilnius e Klaipeda (Lituania). Con questi successi salgono a 6 le Medaglie vinte dalle Nazionali giovanili maschili dal 2013 (1 Oro, 3 Argenti, 2 Bronzi). Nello stesso periodo di riferimento, le Nazionali giovanili femminili hanno vinto 12 Medaglie (3 Ori, 3 Argenti, 6 Bronzi).

Progetto Italia 2024/2025

Il Direttore Generale Salvatore Trainotti e il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome hanno presentato al Consiglio le linee guida di quello che verrà chiamato Progetto Italia e che ha come obiettivo condividere con il territorio il programma e i principi del Club Italia sensibilizzando le Regioni a lavorare sui giovani ascoltando le necessità locali. Durante gli incontri, alla presenza del CT Pozzecco, di Datome, di un responsabile della preparazione fisica, del Tecnico Federale Marco Sodini che si occuperà a tempo pieno del Progetto e con la collaborazione di Germano Foglieni, verranno pianificati allenamenti con i migliori prospetti, riunioni con allenatori e dirigenti e attività di comunicazione.

Nell’ambito del Progetto Academy, percorso tecnico triennale organizzato dal Settore Squadre Nazionali in collaborazione con i Comitati Regionali e rivolto alle annate Under 13, Under 14 e Under 15, verrà organizzata l’Academy Cup, un evento che rappresenterà il punto di arrivo di tutto il lavoro di monitoraggio svolto durante l’anno, offrendo ai ragazzi un’esperienza agonistica in un contesto tecnico elevato nel quale competere e crescere a seconda del proprio livello, preludio all’Academy Camp Italia e al tradizionale Torneo dell’Amicizia. L’Academy Cup si svolgerà nel periodo novembre/dicembre/gennaio.

Seconde squadre

Il Consiglio federale ha accolto con favore l’istituzione, da parte della Lega Basket Serie A, di una commissione interna alla LBA con il compito di elaborare proposte operative per la definizione del progetto “Seconde squadre” da presentare poi allo stesso Consiglio.

Ammissioni Campionati 2024/2025

Ad esito dei controlli effettuati dalla Com.Tec., dalle Leghe di competenza e dalla Commissione impianti sportivi, tutte le società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Serie A e A2 maschile sono state ammesse alle rispettive competizioni per l’anno sportivo 2024/2025. Per quanto attiene alla Serie A1 femminile, preso atto delle rinunce di due società e della richiesta di riposizionamento della società Eirene Ragusa, le ulteriori 11 società aventi diritto sono state ammesse alla competizione per l’anno sportivo 2024/2025.

Il Consiglio federale ha disposto la riapertura dei termini di iscrizione alla Serie A1 femminile, fissando il termine ultimo alle ore 12.00 del prossimo venerdì 19 luglio. Il Consiglio ha altresì conferito mandato al Presidente di assumere eventuali provvedimenti conseguenti.

Variazione di bilancio

E’ stata approvata la seconda nota di variazione al Bilancio di previsione 2024.

