Italbasket, Pozzecco: “Andrò negli States con Petrucci per Banchero”

“Ci sono vari modi di allenare una squadra e gestire un gruppo. Ogni tecnico ha la propria ricetta, ma la verità è che se è autentica è sempre efficace. Poi ogni persona è diversa”. Così Gianmarco Pozzecco, ct dell’Italbasket, ospite de La Domenica Sportiva, trasmissione in onda su Rai 2. “Negli Stati Uniti con Petrucci per Banchero? Dovrei prepararmi un dialogo nella mia testa, ma non sono in grado di farlo. Cercherò quando sarò davanti al ragazzo di trasmettergli delle emozioni. Uno sponsor americano lo vuole nel dream team USA? La Federazione sta lavorando ad un progetto che per lui possa essere interessante”, ha sottolineato Pozzecco.