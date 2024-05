Italbasket, presentate le nuove divise Macron

L’emozione Azzurra vola alto! Sono state presentate questa mattina, presso l’Head Quarter di ITA Airways a Fiumicino (Roma), le nuove divise delle Nazionali di basket maschili e femminili Senior, Giovanili e 3×3 realizzate da Macron. L’occasione ha rappresentato di fatto il lancio delle attività 2024 degli Azzurri e delle Azzurre di Italbasket, che vivranno il culmine con il Torneo di qualificazione olimpica in Portorico dal 2 al 7 luglio. Insieme ai ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco, scenderanno in campo tutte le Nazionali Giovanili impegnate in sei Europei e due Mondiali e le selezioni 3×3 nelle qualificazioni europee.

Un’altra estate intensa che Italbasket affronterà con il supporto dei propri partner ITA Airways, Macron, IBSA e MG Motor. Non solo loghi sulla divisa ma Aziende e soprattutto persone che condividono con la Federazione Italiana Pallacanestro la determinazione nel trasmettere i veri valori dello sport e la volontà di dare il massimo per competere ad alto livello e raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.

Il primo appuntamento sarà proprio l’Olympic Qualifying Tournament che la Nazionale maschile Senior disputerà in Portorico agli inizi di luglio. Sei squadre e un solo posto a disposizione per coronare il sogno di volare all’Olimpiade di Parigi 2024. Il volo con cui gli Azzurri viaggeranno alla volta di Miami, scalo verso San Juan, sarà ITA Airways. La Compagnia aerea nazionale di riferimento ha dedicato proprio a Gianmarco Pozzecco un Airbus A330-900 della sua flotta, un velivolo tecnologicamente avanzato e a ridotto consumo. Un riconoscimento ad uno dei personaggi più iconici del nostro sport insieme a Dino Meneghin e Gigi Datome, anche loro omaggiati con i propri nomi su due degli aerei della flotta ITA Airways.

L’Emozione Azzurra vola alto. E lo farà con il Tricolore che Macron ha voluto sottolineare nelle nuove divise ecosostenibili proprio nell’anno in cui la Nazionale tenterà di approdare, per la seconda volta consecutiva, sul più alto palcoscenico sportivo del mondo: i Giochi Olimpici. Sarà proprio il Tricolore ad unire, idealmente, la FIP e i propri partner anche per l’estate 2024. Non resta che scendere in campo.

Andrea Benassi, Direttore Generale ITA Airways

“Fin dalla nostra nascita abbiamo scelto di legare la nostra Compagnia al mondo dello sport. La collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro incarna perfettamente i nostri valori e nasce da una vocazione comune: fare sistema aiutando gli sportivi nel raggiungimento dei propri successi, supportando i loro spostamenti nel mondo. La nostra livrea è nata Azzurra, come il colore che da sempre rappresenta le Nazionali sportive Italiane, simbolo di unità e orgoglio nazionale. E non esistono migliori ambasciatori di questi valori dei grandi campioni italiani come Gianmarco Pozzecco, Luigi Datome e Dino Meneghin, esempi della professionalità, della determinazione e della passione che portano in alto la bandiera dell’Italia, nei più importanti tornei sportivi e nei cieli di tutto il mondo”.

Angelo Marino, Chief Communications Officer Macron

“Per un’azienda italiana come la nostra, poter realizzare la divisa della nazionale di basket, così come facciamo con quella di rugby, è davvero un motivo di vanto e siamo molto soddisfatti del nostro rapporto con FIP, che ci vede legati dallo scorso anno. La divisa della Nazionale è di tutti, incarna perfettamente il senso di appartenenza e di identità e indossarla è un’emozione unica, non solo per i giocatori che scendono in campo. Questo nuovo kit, progettato a Bologna dall’Ufficio Stile di Macron in collaborazione con FIP, è reso ancora più iconico dalla presenza del tricolore che impreziosisce sia la canotta che la patch sul pantaloncino. Design, stile e amore per la bellezza sono i punti di forza dell’essere un brand italiano, caratteristiche e valori che si amplificano ulteriormente quando possiamo esprimerli sull’Azzurro e il tricolore della maglia della Nazionale. Non vediamo l’ora di vederla scendere in campo indossata dai giocatori di coach Pozzecco, al quale non faremo mancare il nostro sostegno e auguriamo il meglio per il Preolimpico”.

Giovanni Petrucci, Presidente Federazione Italiana Pallacanestro

“Una squadra non è composta di soli atleti e tecnici. In un’organizzazione sportiva che aspira a grandi traguardi è necessario che tutti i componenti diano il massimo nei rispettivi ambiti e concorrano al più alto rendimento possibile. Oggi siamo qui per fare un altro importante passo insieme ai nostri partner, membri del nostro team allargato e supporto prezioso in tutte le nostre attività. Ringrazio ITA Airways, mai come in questo caso compagni di viaggio, per averci ospitato in questa sede e per essere una presenza costante e professionale nei nostri spostamenti. Ringrazio Macron per essere sempre all’avanguardia nella creazione delle nostre divise dando sempre maggiore attenzione anche alla sostenibilità e allo stile. Ringrazio IBSA per aver investito con entusiasmo e creatività non solo nella Federazione e nelle Squadre Nazionali ma anche nel mondo basket nel suo complesso attraverso l’impegno con LBA. Ringrazio MG per aver scelto la FIP e le Nazionali come partner di livello da affiancare al proprio brand. Insieme, sulla bellissima nuova divisa, ci auguriamo di portare quel tricolore che campeggia sull’Azzurro al massimo livello possibile, ovvero i Giochi di Parigi 2024”.

Gianmarco Pozzecco, Commissario Tecnico Nazionale Senior Maschile

“Toccare il cielo con un dito è un’espressione abusata. Ma consentitemi di usarla in questo contesto perché mai e poi mai avrei pensato di vedere un aereo portare il mio nome nei cieli. Una sensazione unica che voglio condividere innanzitutto proprio con ITA Airways che ha reso possibile tutto ciò inserendomi in una lista ristretta di atleti italiani che hanno fatto la storia dello sport nel nostro Paese. È una grande spinta emotiva per me vedere come tutte le componenti della Maglia più importante che ci sia, quella Azzurra, siano qui riuniti insieme per spingere le atlete e gli atleti delle nostre Nazionali in vista di un’estate che si preannuncia esaltante per gli obiettivi da raggiungere. Faremo il massimo e andremo anche oltre per onorare una maglia che rappresenta tanto e che, grazie ai nostri partner, è anche molto bella”.

Luigi Datome, Capo Delegazione Nazionale Senior Maschile

“So bene cosa significhi indossare questa maglia. Per 323 volte, tra Senior e Giovanili, ho avuto l’onore e l’onere di rappresentare l’Italia nel mondo giocando a pallacanestro ad altissimi livelli. So bene anche il sacrificio e l’impegno che ci vuole per meritarsela ogni volta. Lo stesso sacrificio ed impegno che i nostri partner profondono nelle loro attività e a supporto della Federazione Italiana Pallacanestro. Insieme, con la stessa maglia Azzurra, daremo il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati a partire dalla qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi cercando di onorare anche tutti gli Europei Giovanili maschili e femminili, i due Mondiali Under 17 e le competizioni 3×3 maschili e femminili. Siamo pronti al decollo”.



Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport

“Siamo orgogliosi di essere al fianco della Federazione Italiana Pallacanestro nella promozione e nella valorizzazione del movimento per il quinto anno consecutivo. Siamo molto contenti che grandi eccellenze italiane abbiano sposato il progetto azzurro a testimonianza di cosa significhi abbinare il proprio marchio alla Nazionale. Le aziende sposano appieno tutti i valori che questo movimento incarna: impegno, lealtà, rispetto e sacrificio con l’obiettivo di promuovere l’immagine della pallacanestro italiana in Italia e all’estero“.

Le nuove divise Azzurre

La nuova divisa ‘Home’ è azzurra con il collo a V e gli sbracci bordati di Tricolore. La principale caratteristica della canotta è il pattern gessato di ispirazione moda, composto da sottili ed eleganti ‘pinstripe’ verticali realizzate in grafica embossata. Sul petto a destra, entrambi in bianco, uno sotto l’altro e in stampa siliconata, il logo della FIP e il Macron Hero. Il backneck è personalizzato con il logo della Federazione su fondo bianco e azzurro, insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’, che certifica ed evidenzia come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus di Valsamoggia. I pantaloncini azzurri, con coulisse bianche, hanno la bandiera italiana applicata sul bordo elastico superiore attraverso una woven patch, mentre le bande tricolori presenti anche nella canotta vengono riprese sia lateralmente sui fianchi che sul bordo coscia.

La versione ‘Away’ è bianca e riprende il layout grafico della Home con il tricolore italiano a connotare i bordi del girocollo e degli sbracci. Anche in questo caso, fronte e retro, è presente l’elegante grafica gessata, realizzata sempre tramite stampa embossata. Il logo della FIP e il Macron Hero sono in azzurro e applicati in stampa siliconata. Sul bordo superiore dei pantaloncini bianchi spicca la bandiera italiana e anche qui il tricolore è presente nei dettagli sui fianchi e sul bordo coscia.

I nuovi kit gara hanno una vestibilità Body Fit e sono realizzati in tessuto Eco Fabric, un tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata, a conferma dell’impegno condiviso tra FIP e Macron sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Le nuove maglie della Nazionale italiana di basket, insieme a tutti i capi della linea di abbigliamento sviluppata e realizzata da Macron per la FIP, sono in vendita a partire già da oggi e sono disponibili nell’apposita sezione dedicata, su Macron.com/italbasket.

