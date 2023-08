Italia, avanti così! Altra vittoria in vista della FIBA World Cup. Battuto il Brasile con autorità

Penultima amichevole per l’Italia in vista dell’imminente FIBA World Cup. Altra vittoria convincente per gli azzurri che questa volta battono il Brasile di Raul Neto, Marcelinho Huertas e del neo acquisto della Reyer Venezia Bruno Caboclo. Dopo un primo quarto di sofferenza, chiuso sul -13, l’Italbasket rimonta e gioca con grande personalità segnando ben 93 punti trascinata da un ottimo Simone Fontecchio.

ITALIA – BRASILE 93-87 (14-27, 24-17, 26-17, 29-26)

E sono 6! L’Italia prosegue il proprio percorso netto di avvicinamento al Mondiale battendo anche il Brasile (93-87) nella prima delle due partite della Solidarity Cup di Shenzhen in Cina. Gli Azzurri di coach Pozzecco hanno avuto la meglio su un avversario ostico e capace, qualche giorno fa, di battere l’Australia a Melbourne. Gli Azzurri torneranno in campo già domani 21 agosto contro la Nuova Zelanda per l’ultimo match amichevole prima dell’esordio alla FIBA World Cup di venerdì prossimo a Manila. L’orario di inizio della gara contro i Tall Blacks è previsto per le 11.30 italiane (diretta streaming sull’App FIBA Courtside 1891 previo abbonamento).

Miglior marcatore Azzurro di giornata Simone Fontecchio con 26 punti (career high in Azzurro eguagliato dopo i 26 punti realizzati il 3 settembre 2022 contro la Grecia all’EuroBasket nel girone di Milano). In doppia cifra anche Stefano Tonut (16 punti), Marco Spissu (11 punti e 7 assist), Giampaolo Ricci e Achille Polonara (11 punti).

L’inizio è tutto brasiliano: Huertas guida i suoi con punti e assist e l’Italia tocca subito il -11 (8-19) prima di risalire la china col gioco da tre di Fontecchio e la tripla di Spissu (14-19). Sul finire di primo quarto arriva però un nuovo break avversario ad opera principalmente di Dias e per i verdeoro è +13 alla prima sirena (14-27). L’ingresso di Datome e Spagnolo, in quintetto al rientro con Pajola, Ricci e Severini, è la scossa che serviva: il play dell’Alba infila i primi due punti di un parziale che il Capitano porta a 8-0 con due triple consecutive (22-27). Si va a strappi e il Brasile allunga ancora con Neto ma l’Italia c’è, e trascinata da Fontecchio (14 punti dopo i primi 20 minuti) rientra negli spogliatoi sul 38-44. Va in archivio un primo tempo ruvido e per nulla semplice per gli Azzurri, che devono far fronte alla fisicità dei brasiliani (22 rimbalzi a 11) nel tentativo di recuperare lo svantaggio.

Le parole di Pozzecco all’intervallo devono aver galvanizzato la squadra, che pronti via infila due triple (Tonut e Fontecchio), il canestro di Spissu e il gioco da tre di Polonara. In poco meno di 3 minuti è pareggio e sorpasso (49-48). Di qui in poi si procede punto a punto fino al mini break Azzurro con un canestro alla Fontecchio di Fontecchio e la tripla di Ricci per il 62-58. I liberi di Spagnolo chiudono la frazione 64-61. Le triple di Benite e Ricci aprono l’ultimo quarto ma ci pensa Spagnolo a rimpinguare il vantaggio con 4 punti in fila per due canestri di classe (71-64). Gigi (da tre) e Fontecchio scrivono il +9 (76-67). C’è la tripla di Dias, ma anche quelle di Ricci e Spissu, che non permettono al Brasile di rifarsi sotto. A tre minuti dal termine Italia avanti di 10 lunghezze (84-74). Tutt’altro che finita: due triple brasiliane rimettono tutto in discussione a 120 secondi dalla fine (84-80). Il match si surriscalda: Caboclo e Melli terminano la gara anzitempo dopo un contatto fra loro e conseguente “spiegazione”: tecnico e quinto fallo per entrambi. In campo è spettacolo con un’azione super terminata con assist di Spissu per Tonut. Yago non completa il gioco da tre e Fontecchio chiude la contesa con i soliti 3 punti. Tonut fissa dalla lunetta il punteggio sul 93-87.

Il tabellino

Italia-Brasile 93-87 (14-27, 24-17, 26-17, 29-26)

Italia: Spissu* 11 (2/2, 2/5), Tonut* 16 (3/5, 2/5), Melli* 1 (0/1, 0/1), Fontecchio* 26 (5/8, 4/6), Ricci 11 (1/3, 3/5), Spagnolo 8 (2/4), Polonara* 11 (3/4, 1/3), Diouf ne, Severini (0/1, 0/1), Procida (0/1 da tre), Pajola (0/1 da tre), Datome 9 (0/3, 3/5). All: Pozzecco

Brasile: Yago 12 (2/2, 2/3), Felicio 3 (1/1), Benite 6 (1/4, 1/3), Huertas* 7 (1/4, 1/1), Soares ne, Meindl* 14 (2/4, 1/6), Neto* 11 (3/3, 1/2), Dos Anjos ne, Galvanini 2 (0/1, 0/1), De Paula (0/2 da tre), Caboclo* 14 (3/5, 2/5), Dias* 18 (3/3, 4/6). All: De Conti

Tiri da due Ita 16/31, Bra 16/27; Tiri da tre Ita 15/33, Bra 12/29; Tiri liberi Ita 16/24, Bra 19/28. Rimbalzi Ita 28 (5 Fontecchio e Ricci), Bra 37 (6 Caboclo e Dias). Assist Ita 25 (7 Spissu), Bra 23 (6 Huertas).

Usciti 5 falli: Melli (Italia), Caboclo (Brasile), Benite (Brasile)

Arbitri: Vladimir Jevtovic (Serbia), Jacky Yang (Cina), Wu Zhi Wei (Cina)

FIBA World Cup 2023

L’esordio Azzurro al Mondiale è in programma per il 25 agosto alla Philippine Arena di Manila con inizio alle ore 10.00 italiane. Stesso orario per il secondo match del girone A all’Araneta Coliseum contro la Repubblica Dominicana il 27 agosto. Chiusura contro i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto alle 14.00 italiane sempre all’Araneta Coliseum. Le gare della FIBA World Cup saranno trasmesse da Rai, Sky Sport e DAZN.

Comunicato FIP