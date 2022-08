Italia, che peccato! Gli azzurri giocano una gran partita ad Amburgo, ma Jokic e Micic guidano la Serbia alla vittoria

Test importante per l’Italia di Coach Pozzecco contro la Serbia di Jokic e Micic al torneo DBB SuperCup ad Amburgo. Azzurri senza Danilo Gallinari out per un problema fisico.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, Fontecchio, Melli, Polonara.

QUINTETTO SERBIA: Jaramaz, Marinkovic, Lucic, Kalinic, Milutinov.

Inizio con un quintetto molto particolare per Coach Pesic, che vede finalmente di nuovo protagonista Nikola Milutinov dopo i problemi fisici subiti nell’ultimo periodo. Primo quarto molto equilibrato con il duo Melli – Fontecchio molto positivo in questa prima parte di gara. I serbi si affidano al duo Milutinov – Lucic con le stelle Micic e Jokic a “guardare”. Il vero rush degli azzurri arriva nel secondo quarto, dove gli uomini di Pozzecco dominano segnando ben 30 punti. +9 Italia all’intervallo.

Nel terzo quarto dopo un buon rientro in campo della Serbia, l’Italia torna a comandare il gioco. Gli azzurri difendono bene, complice anche una Serbia molto “svogliata” ed in attacco non perde ritmo. Bene Tonut, Mannion ma sopratutto il duo Fontecchio – Melli come già detto in precedenza. Nel finale di quarto arriva la reazione dei serbi, che difendono in modo molto fisico, anche oltre il consentito facendo perdere la pazienza agli azzurri, Pozzecco e Fontecchio su tutti. +7 Italia a 10 dal termine.

Serbia più concentrata, convinta e soprattutto con Nikola Jokic pienamente in partita e coinvolto nell’attacco serbo. L’Italia soffre e subisce la rimonta degli uomini di Svetislav Pesic. Simone Fontecchio prova a “pagare la cauzione” con il suo talento offensivo, prendendosi molte responsabilità, ma il finale è punto a punto, molto intenso. La super tripla di Jokic dall’angolo allo scadere dei 24 secondi, segna il sorpasso Serbia a meno di 3 minuti dal termine, dopo un’intera partita comandata dagli azzurri. Spettacolo negli ultimi minuti con Fontecchio e Micic autori di due pazzeschi canestri nel finale. Stefano Tonut segna una tripla importantissima a circa un minuto al termine, che vale l’ennesimo vantaggio azzurro. L’Italia c’è, indipendentemente da come finirà questa partita. Il finale però vede Jokic giocare da MVP. La stella dei Nuggets prima segna, poi fa segnare Kalinic ed è principale protagonista della rimonta vincente dei serbi. Che peccato per l’Italia, protagonista comunque di una grandissima partita, anche senza Gallinari.

ITALIA – SERBIA 86-90 (23-24, 30-20, 19-21, 14-25)

MVP BasketInside: Nikola Jokic.

ITALIA: Fontecchio 25, Melli 17, Mannion 16, Tonut 12, Ricci 7, Datome 3, Biligha 2, Polonara 2, Spissu 2, Pajola.

SERBIA: Jokic 18, Lucic 15, Micic 15, Milutinov 15, Dobric 9, Kalinic 9, Jaramaz 5, Marinkovic 5, Davidovac, Jagodic-Kuridza.