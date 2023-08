Italia vincente al Torneo dell’Acropolis. Coach Pozzecco: “Giochiamo un basket diverso, tutti hanno un contesto di grande libertà”

L’Italia vince anche con la Grecia nel torneo dell’Acropolis. Coach Pozzecco e Simone Fontecchio commentano così il post partita:

Coach Pozzecco:

“Siamo più che contenti. Anche stasera i ragazzi hanno giocato da squadra e questo mi rende orgoglioso. Giochiamo un basket diverso da quello di tutti gli altri e chiunque entra viene utilizzato per quel che sa fare in un contesto di grande libertà. È stata una bella partita, il pubblico certamente si è divertito”.

Simone Fontecchio:

“Queste sono ancora amichevoli ma siamo contenti per la vittoria e soprattutto per come abbiamo giocato. Abbiamo difeso, impiegato la giusta aggressività e fatto girare la palla in modo efficace”.

Comunicato FIP