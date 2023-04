Jaren Jackson jr è il miglior difensore dell’anno NBA

By

I Memphis Grizzlies si assicurano il primo premio individuale della regular season NBA, vale a dire il Defensive Player of the Year. Se lo è aggiudicato Jaren Jackson jr, ed è il secondo giocatore della franchigia dopo Marc Gasol a metterselo in bacheca.

Succeduto a Marcus Smart DPOY 2022, Jaren Jackson jr ha battuto la concorrenza dei finalisti Brook Lopez ed Evan Mobley. Chiudono la top-5 Draymond Green e Bam Adebayo, unici al di fuori del podio a ricevere dei first-place votes.

Il #13 dei Memphis Grizzlies ha tenuto medie di 18.6 punti, 6.8 rimbalzi, 3 stoppate (!!!) e 1 rubata tirando con quasi il 36% dall’arco.