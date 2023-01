Jeremy Senglin si presenta a Reggio Emilia: “La mia esperienza per raggiungere la salvezza”

By

E’ stato presentato questa mattina nella sede della Pallacanestro Reggiana l’ultimo arrivato in casa biancorossa, ovvero Jeremy Senglin, la combo che andrà a sostituire Ruben Nembhard il cui apporto era stato deficitario.

A presentare l’americano è stato il direttore sportivo Filippo Barozzi che ha spiegato che il suo ingaggio servirà a dare una mano alla squadra nel tentativo di raggiungere la salvezza. Le sue qualità descritte sono quelle che l’americano può giocare in due ruoli, sebbene nato come realizzatore ama anche giocare con i compagni e dare solidità in difesa.

Le prime parole di Jeremy Senglin sono state di ringraziamento alla società in quanto sin dai primi colloqui ha capito della serietà e della professionalità della società.

“ Sono qua per migliorare la situazione della squadra “ha detto Senglin” so che sarà difficile ma porterò la mia esperienza per riuscire nell’obbiettivo che la società si è posta.

Arrivo da una situazione simile e perciò so quale è l’atteggiamento che serve in campo, ho parlato prima di firmare con il coach che mi ha chiesto di giocare sia da play che da guardia e di prendermi delle responsabilità nelle situazioni difficili.

E’ la mia prima volta in Italia, ho affrontato alcune volte in Coppa le squadre italiane ma non ho mai giocato con nessuno dei miei nuovi compagni.”