Jordan Clarkson e Myles Turner rifiutano l’estensione di contratto

Secondo Marc Stein, sia Jordan Clarkson che Myles Turner avrebbero rifiutato di firmare l’estensione di contratto, rispettivamente con gli Utah Jazz e gli Indiana Pacers; i due giocatori sarebbero alla ricerca di un contratto più lungo da qui al 9 febbraio, data conclusiva degli scambi.

Se per Clarkson, che ha anche una player option per la prossima stagione, sembra difficile vedere un futuro lontano dallo Utah, discorso diverso si può fare per Turner, il cui contratto scade quest’anno e che già da un paio di stagioni a questa parte è al centro di voci di mercato (anche messe in giro da lui stesso) che lo darebbero partente per Los Angeles, sponda Lakers o Clippers.