JORDAN WORLD OF FLIGHT DEBUTTA A MILANO CELEBRANDO LA CULTURA, LO STILE E LE COMMUNITY DEL BASKET

Jordan – Milano

Jordan Brand presenta Jordan World of Flight Milano, l’apice di un nuovo concept di retail dedicato a Jordan brand, un luogo dove nascono connessioni più profonde con i consumatori e una piattaforma per diffondere il messaggio universale del Jumpman.

Il primo negozio, Jordan World of Flight Milano, è un punto vendita di 363 metri quadrati situato in Via Torino, 21 e in cui la community è invitata a vivere in prima persona l’esperienza del brand Jordan, offrendo l’accesso alle ultime novità, nonché offerte di prodotti personalizzabili, comode esperienze di ritiro digitale ed eventi riservati ai members Nike.

Il design del nuovo punto vendita di Milano promuove il lavoro di artisti e creatori locali, si basa sulle caratteristiche della comunità locale e si ispira al legame della città con la cultura del basket. Per l’allestimento del negozio, artisti hanno creato opere d’arte e murales che raccontano le storie dei campi e delle squadre di basket, del folklore e dei legami di Jordan con Milano e l’Italia.

Jordan Brand ha festeggiato l’arrivo di Jordan World of Flight Milano il 15 dicembre presso la Galleria Meravigli, in una location esclusiva nel cuore di Milano. All’inaugurazione del negozio hanno partecipato Craig Williams, Presidente Jordan Brand e Sandra Idehen, Vicepresidente e Direttore Generale Jordan Brand EMEA.

Una giornata dedicata allo spirito del “World of Flight”, dal basket alla musica, all’arte e alla danza e che ha visto la partecipazione di talenti provenienti da tutto il mondo, dando vita a un potente dialogo tra le espressioni artistiche delle comunità Jordan locali e internazionali: Teyana Taylor, il Jordan Brand’s London Women Collective, Antilai Sandrini e la Bounce Factory Dance Studio di Milano. Hanno inoltre partecipato al momento di celebrazione atleti legati al brand, come Marco Belinelli, mentre Lazza, Epoque, Polly & Pamy con le loro performance dal vivo hanno completato la serata e portato una grande energia.

Jordan World Of Flight apre oggi, 16 dicembre 2022, a Milano in via Torino, 21.