Jordi Fernandez nuovo allenatore dei Brooklyn Nets dalla prossima stagione

di Leonardo Morelli

Il mercato NBA entra nel vivo con l’annuncio del nuovo allenatore dei Brooklyn Nets a partire dalla prossima stagione 2024-25: il candidato scelto dopo una scrematura è stato Jordi Fernandez.

La scelta di cambiare è dovuta al fatto che dopo gli ultimi anni di sconfitte e insuccessi con alte aspettative soprattutto nelle stagioni in cui erano presenti giocatori come Kevin Durant, Kyrie Irving, giusto per citarne alcuni. Jordi Fernandez, allenatore con una bella potenzialità, scelto in primis per fare crescere i tanti giovani presenti attualmente nella franchigia e per ridare gioco, equilibrio e vittorie, cercando di costruire una squadra intorno a Ben Simmons, al momento out per infortunio. La carriera di Fernandez è stata per lo più come vice allenatore, è partito da Cleveland sia ai Cavaliers che nella lega di sviluppo ai Cleveland Charge (in questo caso come capo allenatore con discreti risultati); passato poi ai Denver Nuggets e nelle ultime stagione lo abbiamo visto ai Sacramento Kings. Dal 2023 è coach della nazionale del Canada, dove si è fatto ben notare al campionato del mondo del 2023 nelle Filippine riuscendo a conseguire la medaglia di bronzo proprio a scapito dei “cugini” degli USA. Con tutto il suo bagaglio di esperienza ha la chance di riportare Brooklyn ad alti livelli.