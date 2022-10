Joshua Primo tagliato dagli Spurs, si sarebbe denudato di fronte a una dipendente

Joshua Primo, dodicesima scelta dei San Antonio Spurs al Draft del 2021, è stato tagliato dalla franchigia texana; stando alle parole dell’avvocato Tony Buzbee, il giocatore si sarebbe denudato di fronte a una donna che lavorava per gli Spurs.

Primo ha rilasciato un comunicato dopo essere stato tagliato da San Antonio: “So che siete tutti sorpresi dall’annuncio di oggi. Ho cercato aiuto per avere a che fare con il trauma precedente che avevo sofferto e ora approfitterò di questo tempo per occuparmi più pienamente della cura della mia salute mentale. Spero che sarò in grado di parlare di questi problemi in futuro, per poter aiutare chi ne ha sofferto in modo simile. Vi ringrazio per lasciarmi la mia privacy in questo periodo.”