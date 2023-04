Kevin Durant come Jordan e LeBron: contratto a vita con Nike

Kevin Durant segue le orme di Michael Jordan e LeBron James, diventando il terzo cestista di sempre a firmare un contratto a vita con Nike.

Durant ha legato il suo nome al marchio dello Swoosh già dalla sua prima stagione nel 2007, e da allora sono state create 15 paia di scarpe a suo nome (la sedicesima è in uscita).

“Quando ho firmato per la prima volta con Nike, non avrei potuto sognare quanto saremmo saremmo andati lontano con questa collaborazione. Sono entusiasta per il futuro e onorato di essere in speciale compagnia con questo accordo.”, ha dichiarato KD.