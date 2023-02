Kevin Love lascia i Cavs, buyout per lui

Dopo 9 stagioni in maglia Cleveland Cavs, Kevin Love cambierà casacca. Secondo Shams Charania infatti i Cavs hanno accordato un buyout per il suo contratto, lasciandolo libero di cambiare squadra; pare che tra le squadre più accreditate ad accaparrarsi l’ala grande campione NBA 2016 potrebbero esserci i Miami Heat e i Golden State Warriors; Bob Myers, proprio pochi giorni fa, ha dichiarato che i Warriors terranno d’occhio il mercato dei buyout per un’acquisizione che possa aiutare i campioni in carica nel finale di stagione.