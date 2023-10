Kevin Porter jr è free agent: gli Houston Rockets lo scambiano con Oladipo, ma OKC lo taglia

Houston Rockets e Oklahoma City Thunder hanno concluso uno scambio che ha portato Kevin Porter Jr e due seconde scelte future a OKC (la seconda di Minnesota 2027 e la seconda di Milwaukee 2028) in cambio di Victor Oladipo e Jeremiah Robinson-Earl diretti in Texas. La guardia ex Heat è in scadenza di contratto ed è attualmente infortunato a lungo termine, motivo per cui Houston potrebbe pure pensare di tagliarlo immediatamente (a meno che non voglia tenerlo in vista di scambi futuri); il giovane centro invece verrà testato questa stagione prima di decidere se esercitare la team option per la prossima annata.

Oklahoma City ha invece aggiunto altre due scelte al draft (ne avrà 37 totali nei prossimi sette anni) e ha già deciso di tagliare Kevin Porter jr a causa dei suoi continui problemi con la giustizia fuori dal campo. KPJ guadagnerà 15.6 milioni quest’anno e 1 nel prossimo, ma OKC ha lo spazio per assorbire il contratto. Con questa mossa, invece, Houston risparmia 5.5 milioni oltre a liberarsi di un giocatore problematico.