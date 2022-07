By

Kyle Korver è vicinissimo a un nuovo accordo con gli Atlanta Hawks, stavolta per un ruolo dirigenziale.

L’ex guardia tiratrice ha giocato ad Atlanta dal 2012 al 2016, periodo in cui ha fatto segnare i suoi record stagionali in punti (10.9) e rimbalzi (3.7) riuscendo anche a strappare la sua unica convocazione all’All-Star game.

Nell’ultima stagione Korver è stato uno degli allenatori per lo sviluppo dei giocatori dei Brooklyn Nets.