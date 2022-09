La canotta indossata da Jordan in gara 1 delle Finals del ’98 venduta a oltre 10 milioni di $

La divisa dei Chicago Bulls indossata da Michael Jordan in gara 1 delle NBA Finals del 1998, rese ancora più immortali dal documentario “The Last Dance”, è stata venduta a un’asta di Sotheby’s alla cifra stratosferica di 10,091 milioni di dollari.

È la cifra più alta mai sborsata per un capo d’abbigliamento sportivo (il record precedente spettava alla maglia indossata da Maradona durante la famosa partita della “Mano di Dio”, venduta a 9,3 milioni), mentre il record per un memorabilia dello sport rimangono i 12,6 milioni di $ spesi per una figurina di Mickey Mantle.