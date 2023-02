La Gevi Napoli si prende il derby all’ultimo rimbalzo, Scafati cede all’ultimo secondo

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – GIVOVA SCAFATI 71-69

PARZIALI: 9-16; 28-32; 45-44

Napoli: Zerini , Howard 5,Young 9, Michineau 21, Dellosto ne, Davis 11, Uglietti , Williams 10, Stewart 15 , Zanotti , Matera ne, Sinagra ne. All.Pancotto



Scafati: Stone 3, Okoye 12, Caiazza ne, Mian 3, Hannah 6, Pinkins 17, De Laurentis ne, Rossato 2, Imbro, Tchintcharauli ne,Logan 10, Thompson 16. All.Caja

In campo per Scafati Hannah, Logan, Stone, Okoye e Pinkins; risponde Napoli con Michineau, Young, Stewart, Davis e Williams.

Avvio Givova impetuoso con i rimbalzi offensivi di Pinkins, Logan e la bomba di Hannah, dall’altra parte Michineau esce bene dai blocchi ma Napoli paga le polveri bagnate di Young e Williams che sale a due falli in un amen. Si rischia il refrain dell’andata dopo un’altra bombadi Stone e la partenza bruciante di Hannah in mis-match contro Zerini (3-12). A 6’11” dalla prima pausa Pancotto va di time-out obbligato, Young dà una mano a Michineau anche se la Gevi resta slegata in attacco e concede troppo nel tagliafuori difensivo. Scafati potrebbe allungare ma è senza feeling dall’arco, ma l’antisportivo di Young a 1’30” offre a Rossato due liberi facili. Napoli si becca altri due sotto da Thompson servito da Okoye (9-16), anche se non manca la sofrtuna con alcuni tiri dentro fuori di Uglietti e Zanotti.

Il secondo quarto sembra sul filo dell’equilibrio con Stewart in arresto e tiro, poi Okoye in ritmo e due liberi di Thompson innescano il nuovo break ospite. A 7’35” dalla pausa lunga Scafati tocca il +11 con Stone e ancora Thompson a palleggiare sotto canestro, Logan ritocca il massimo vantaggio con una linea di fondo delle sue, Williams rientra e finalmente trova il ferro ma il suo impatto offensivo e a rimbalzo è quasi nullo. Ci vogliono allora la prima bomba di Young e la transizione con 2+1 di Davis per una Gevi più a contatto (19-24). Scafati sale presto in bonus, non si sblocca da tre ma reagisce con quelle alternative da sotto che Napoli non ha (Pinkins e Okoye), Gevi che resta comunque in scia con Davis a bucare la zona, la rubata di Michineau e la prima vera penetrazione di Howard con i liberi del 28-32 al 20′.

Williams vuole far brillare la sua stella nella ripresa, sfrutta il pick and roll e stoppa Okoye ma brilla di più David Logan contro un’Uglietti troppo molle in difesa e troppo poco lucido in attacco. Scafati si avvicina a canestro con più continuità e trova con Thompson punti, rimbalzi e liberi importanti, dall’altra parte Michineau resta come nel primo tempo l’unica ancora di salvezza con una bomba e una magata in penetrazione (37-42 a 4’24”), ed è un’altra sua bomba a coronare il controbreak del vantaggio azzurro, condito dal prezioso semigancio di Davis. A 1’28”è +2 Gevi (45-43), il rientro di Hannah non ha dato linfa alla Givova, al suo posto Logan ma le maglie sono strette, nel finale buona tripla per Davis ma è corta, Napoli che resta avanti al 30′ 45-44.

L’inerzia resta tutta nelle mani della Gevi: Williams batte Pinkins e la bomba ben costruita di Stewart regalano cinque punti in un minuto (50-44), Logan sembra scarico ma Mian gela dall’arco, Michineau e Stewart depositano come razzi ma Pinkins ne mette cinque di forza e Scafati non molla (54-52 a 7’40” dalla fine). Il tonnellaggio dell’ex Casale si fa sentire anche dopo la bomba di Stewart, lo segue ancora a ruota Thompson e dopo neanche 4′ la Gevi è già in bonus. Napoli che però i attacco c’è con il semigancio di Williams, il tear-drop di Davis e un libero di Michineau per il nuovo + 6 a 4’54” (63-57). Rientra allora Logan che subito ruba e deposita, rientra anche Uglietti per Michineau ma concede altri due liberi al solito Thompson, dall’altra parte però Williams collauda il semigancio a dovere così come Stewart la sua mano per la bomba del +7 (68-61). A 2’50” sembra il break decisivo per Napoli, ma Scafati trova tutta la rabbia di Pinkins con quattro punti fondamentali, seguiti dalla rubata a Davis con schiacciata di Okoye ed è -1 Givova a 1’50”. In attacco Williams perde palla in ricezione ma Pinkins stecca da tre, il fronte si ribalta ma Michineau litiga ancora dalla lunetta. Così è +2 Napoli ma Okoye pestando la linea impatta sulla sirena, in attacco Michineau pasticcia e ed è quasi persa per Napoli, ma dopo un consegnato rocambolesco Stewart trova un’autostrada e deposita il nuovo vantaggio Gevi a 12”. Sia Caja sia Pancotto vanno di time-out, sulla rimessa Logan si prende il fardello ma il lay-up è lungo, svetta Davis a rimbalzo ed è vittoria Gevi è per 71-69.