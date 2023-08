La Pallacanestro Reggiana si presenta alla città: ” Vi faremo divertire”

By

Come ogni anno la Pallacanestro Reggiana organizza il suo open day per presentare la squadra alla città, prima con una presentazione alle autorità, agli sponsor ed ai media e poi con il consueto bagno di tifosi che anche ieri sono accorsi in gran numero nonostante il gran caldo.

Location scelta come sempre è il Circolo Equitazione Reggio Emilia che per bocca del suo presidente Grassi ha voluto dare un simbolico abbraccio a tutta la società ed alla squadra ed ha omaggiato l’allenatore Priftis di una tessera ingresso al circolo.

E’ toccato poi alla presidentessa Veronica Bartoli salutare tutti i presenti, la stampa gli sponsor, sempre molto importanti, e tutte le autorità presenti (sindaco e assessore allo sport del comune di Reggio Emilia, presidente della Provincia, capo gabinetto del presidente della Regione Emilia Romagna ).

“Quest’anno abbiamo fatto tanti cambiamenti, ha detto la Bartoli, dal vertice manageriale all’allenatore ed anche alla squadra che è cambiata per ben 9/11. Noi ci crediamo tanto in quello che abbiamo costruito, ci sono stati tanti cambiamenti e questo è un momento delicato perché è all’inizio che si crea quella chimica per creare i successi.”

Il vice presidente Sanpietro ha voluto fare i propri ringraziamenti introducendo una novità, ovvero gli auguri a in inglese. Cosi che anche gli atleti stranieri possano sentirsi più a casa.

Il socio Sassi anch’esso si è unito nell’augurare buon lavoro alla squadra e assicurando tanto impegno per far si che la squadra della città sia amata dal pubblico con la promessa di fare divertire il pubblico.

E’ toccato poi al general meneger Claudio Coldebella, il primo volto nuovo della nuova Pallacanestro Reggiana, “ in questi primi mesi da quanto sono arrivato si è capito che quanto è grande il calore che i tifosi hanno per questa squadra. Il filo conduttore di quest’anno è essere squadra in tutti i suoi momenti, dentro e fuori dal campo. Gli obbiettivi di mercato che ci eravamo prefissati li abbiamo centrati tutti. Vorrei vedere una squadra che sorride e che sta bene insieme, è chiaro che vincere aiuta.”

Infine ha chiuso coach Dimitris Priftis, certamente il più atteso della serata, “ sono qua da una settimana è ho ricevuto tanta ospitalità e tanto calore da parte di tutti i tifosi. Sono grato alla società di essere qua e felice di far parte di questa società storica. Farò del mio meglio perché la squadra abbia uno spirito combattivo e che rappresenti al meglio la Pallacanestro Reggiana nel campionato italiano. Abbiamo costruito una squadra con il giusto mix tra esperienza e ragazzi giovani con tanta esplosività, vorrei una squadra che difenda e corra e che si passi molto la palla sempre con il concetto di squadra.

Io non faccio promesse, non fa parte del mio essere.”

Al termine la squadra e tutto lo staff si cono concessi un bagno con i tifosi, dove tra tanti selfie e autografi si è conclusa la serata, primo appuntamento è sabato 2 settembre con la prima amichevole a Castelnovo ne Monti contro Cento.