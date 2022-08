La Unahotels suda sino alla fine per aver meglio sulla Vanoli Cremona

La Pallacanestro Reggiana torna davanti al proprio pubblico e lo fa nella consueta amichevole di fine ritiro, in quel di Castelnovo ne’Monti. Ad affrontare la Unahotels prina di 5 elementi (Strautins,Olisevicus,Hopkins, Ponitka, Robertson) la Vanoli Cremona guidata da Denis Cavina. Reggio va a sprazzi, quando può schirare i probabili titolari riesce a tenere testa ad una coriacea Cremona che dal canto suo non molla mai. Il finale è punto a punto con la Unahotels che fa valere la differenza di categoria. Buono il ritorno di Diouf con 12 punti, Reuvers anch’esso chiude con 12 punti e tanta sostanza. Per Cremona i 20 punti di Caroti ed i 16 di Eboua sono i migliori di Vanoli che ha ben affrontato una squadra del piano di sopra.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Vitali,Anim,Reuvers,Diouf ,Cinciarini ,

Vanoli : Eboua,Gallo,Cannon,Alibegovic,Denegri

Primo quarto: Il primo canestro della nuova stagione lo firma il rientrante Diouf seguito dalla tripla di Reuvers inframezzati dalla tripla di Eboua. Reggio prova a prendere il largo con la Tripla di Cinciarini e la bella entrata di Anim per il 12-3, minuto per Cavina che ha dovuto fare a meno di Eboua uscito per una botta alla spalla. La reazione di Cremona è nelle mani di Denegri che infila 4 punti consecutivi 12-7 a metà del tempo. Reggio spezza l’inerzia con la bella entrta di Stefanini ma poi viene punita dalla lunga distanza da Caroti 14-10, minuto per Menetti. Cremona sfrutta il quintetto reggiano delle seconde linee e riesce a ridurro lo svantaggio grazie al rientrante Eboua sino al 17-14 a 2 minuti dalla fine, prima del bel canestro da sotto di Cipolla. Finale con Reggio che spreca l’ultimaazione ed il tempo si chiude sul 21-18 grazie ai liberi di Mobio.

Secondo Quarto : Reggio riprone Cinciarini e Vitali in campo ed è tutta un’altra musica, 6 punti Vitali e 2 di Reuvers costringono a Cavina di chiamare subito minuto sul 29-20, per Cremona a segno Lecey. Reuvers mette il primo vantaggio in doppia cifra ma poi Cannon non sbaglia dalla lunga distanza per il 31-23 a6 minuti dalla fine, minuto per Menetti. Diouf è devastante in area avversaria e mette tutti gli ultimi 6 punti della Unahotels, Cannon interrompe l’inerzia con un gioco da 3 punti ma Anim con 4 punti consecutivi a rimettere le cose a posto per Reggio Emilia 41-28. Il quarto si chiude con Faye che sbaglia da sotto mentre Caroti sulla sirena mette la seconda tripla consecutiva per il 42-36 finale.

Terzo quarto: In apertura di terzo quarto l’aggressiva Cremona trova il meno 4 grazie alla schiacciata di un ritrovato Eboua, Reggio perde palla in attacco e Menetti chiama subito minuto 44-40 dl 23° di gioco. Si procede a suon di bombe, Lacey 2,Anim,Kramplelj e Denegri per il 54-51 al 25°, minuto per Menetti. Cremona grazie ai liberi di Eboua ( 3/ 4) trova la prità a quota 54, Stefanini mette la tripla del +3, Eboua inchioda il meno 1 a 2 minuti dalla fine. E dopo tanto soffrire arriva anche + 1 Cremona con il gioco da 4 punti di Caroti 59-60. Chiude il quarto Stefanini con la tripla del 62-60.

Quarto quarto : Dopo le prime 2 triple iniziali arrivano anche i primi punti per il giovane reggiano Adeola, Krampelj e Gallo fissano il risultato sul 69-65 al 34°. Squadre visibilmente stanche ed i falli si sprecano, sull’infrazione dei 24 secondi di Cremona, coach Cavina chiama minuto a 5 minuti dalla fine sul 69-65. Nuovo pari a quota 69 con il canestro il allontanamento per Lacey, Krampelj toflie le castagne dal fuoco per il nuovo + 2 reggiano, Eboua impatta a quota 71 con 2 liberi. Finale con Reggio che riesce a trovare il + 4 grazie a Faye autore di 4 punti in fila, a 1 dalla fine minuto per Cavina sul 74-71. Caroti mette il meno 1 con 2 liberi ma il baby Faye a inchiodare il +3 a 14 secondi dalla fine. Il finale è fallo sistematico e nella girandola dei liberi Reggio trova il +3 e Cremona sbaglia con Piccoli il canestro del possibile pareggio e Vitali la chiude con un 3/ 4 ai liberi, 79-75 il finale.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – VANOLI CREMONA 79-75 ( 21-18,42-36,62-60 )

Unahotels: Anim 11,Reuvers 12 ,Suljanovic ,Cipolla 2,Krampelj 10,Adeola 2 ,Faye 8,Vitali 9,Gloria ,Stefanini 10 ,Cinciarini 3 , Diouf 12. Allenatore Menetti

Vanoli : Ebuoa 16 ,Gallo 2 , Cannon 8,Alibegovic 6 ,Caroti 20 , Vecchiola , Denegri 7 , Lacey 10,Piccoli 2,Zacchigna ,Mobio 4,Ndizie . Allentore Cavina