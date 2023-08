La Vanoli Cremona si aggiudica il settimo Trofeo Roberto Ferrari sconfiggendo Brescia

In una serata dalla forte componente emotiva, dopo il minuto di silenzio osservato per la scomparsa del presidente di Germani S.p.A. Faustino Ferrari, può prendere il via la settima edizione del Trofeo Roberto Ferrari che vede scendere in campo i padroni di casa della Germani Brescia e gli ospiti della Vanoli Cremona

Inizio lento per le due formazioni in campo che faticano a trovare il fondo della retina, è infatti Jordan Bone a sbloccare il risultato dopo due minuti di gioco, a cui segue subito la risposta della Germani con il primo canestro del nuovo acquisto Miro Bilan sul parquet del PalaLeonessa A2A. Non perdo tempo la Vanoli che ritorna avanti grazie alla tripla di Adrian. Ma non tarda ad arrivare il canestro di Della Valle che fissa il punteggio sul 5 pari al 5’. Al debutto stagionale, Semaj Christon non perde tempo e infila a referto i primi due punti in maglia biancoblu. Il primo quarto prosegue sulle ali dell’equilibrio senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il largo. La tripla di Bone allo scadere fissa il punteggio sul 17 a 18 in favore degli ospiti.

Il secondo quarto riparte sulla falsariga del primo fino alla tripla di Piccoli dall’angolo che vale il massimo vantaggio per Cremona (+5) sul 19-24 al 12’. Momento di difficoltà per la Germani che fatica a trovare punti facili e consente agli ospiti guidati da Lacey e dall’ex di giornata Eboua di scappare via sul +11 a metà della seconda frazione. È il centro croato Miro Bilan a sbloccare finalmente il punteggio dei biancoblu dalla lunetta (1 su 2 per lui), a cui segue la prima tripla della partita di Kenny Gabriel. L’ala grande della Germani ci ha preso gusto e realizza altre due triple che riportano sotto la squadra di coach Magro sul -2 (34 a 36 il punteggio in favore di Cremona) al 19’. Il canestro da sotto di Miro Bilan riporta finalmente in parità la partita ma la tripla finale di McCullough manda gli ospiti in vantaggio al riposo lungo (36-39).

Inizio di terzo quarto scoppiettante con botta e risposta delle due formazioni in campo. Ci pensa McCullough dall’arco a spezzare di nuovo gli equilibri ed a riportare in fuga la Vanoli Cremona. Tocca a capitan Della Valle ricucire il divario grazie alla bomba segnata dall’angolo su un cioccolatino di Semaj Christon. La tripla di Burnell prima e la stoppata di Kenny Gabriel dopo, riportano a contatto la Germani sul -4 (47 a 51 il punteggio) al 26’. Nuovo momento di difficoltà per gli uomini di coach Magro, e la Vanoli Cremona ne approfitta subito per scappare di nuovo sul +8 a due minuti dal termine della terza frazione. La Germani non molla e prova a reagire con il doppio canestro da sotto di “Cuonu” che vale il -6 ma la bomba allo scadere di Lacey ricaccia indietro i padroni di casa.

La bomba di Zanotti e il 2+1 di piccoli dopo due minuti di gioco della quarta frazione valgono il massimo vantaggio per la Vanoli Cremona (53 a 68 il punteggio). Amedeo Della Valle chiude dalla lunetta il parziale aperto dagli ospiti e con il successivo canestro realizza 5 punti consecutivi che ridanno forza e grinta alla Germani. Non vuole però fermarsi Amedeo, infatti grazie ad un rimbalzo fortunato, è buona anche la tripla scagliata dalla punta dell’arco. Controparziale di 8-0 per Brescia e Cremona è costretta al timeout quando restano 6’ sul cronometro di gioco. Fallo antisportivo fischiato a Tanfoglio che manda così in lunetta Cremona, che riesce a sbloccarsi e a riprendere fiato dopo il parziale della Germani. Due ottime difese consentono alla formazione di Magro di rientrare in partita e l’antisportivo conquistato da Gabriel e il successivo 1 su 2 dalla lunetta vale il -4 per la Germani. McCullough riallunga le distanze ma Gabriel è chirurgico dall’angolo (71 a 74 il punteggio). Bone fa 1 su 2 dalla lunetta, Christon segna il -2 ma il contropiede di Adrian vale il nuovo +4 per Cremona a 16 secondi dal termine. Bone non trema dalla lunetta e la preghiera di Christon non va. Vince la Vanoli Cremona con il punteggio di 75-79

TABELLINO

Germani Brescia-Vanoli Cremona 75-79

(17-18, 36-39, 53-62)

Arbitri: Begnis – Valzani – Martellosio

GERMANI BRESCIA: Christon 4, Gabriel 16, Bilan 13, Burnell 5, Tanfoglio, Della Valle 21, Sertic ne, Tonelli ne, Malagnini, Cobbins 4, Cournooh 5, Pollini ne, Akele 7, Porto. All. Magro

VANOLI CREMONA: Eboua 1, Bone 17, Adrian 7, Pecchia 2, Vecchiola 3, Galli ne, Lacey 9, Piccoli 10, McCullough 19, Golden 6, Zanotti 5. All. Cavina

