La Virtus Bologna fa la voce grossa e sbanca Pistoia

Ci ha provato l’Estra Pistoia Basket 2000 nella 13° giornata di LBA a mettere un po’ di sabbia negli ingranaggi del motore della Segafredo Virtus Bologna ma la forza dei bianconeri si abbatte sul PalaCarrara: al 40′ è 70-91 per gli ospiti in un palasport tutto esaurito per una bella serata di sport. Le “Vu Nere” hanno messo le mani sulla partita fin dall’inizio, Estra ci ha provato pur dovendo fare i conti con l’assenza di Jordon Varnado ed un serata col 30% da tre. La classifica resta comunque positiva anche se, in fondo, continuano a macinare vittorie.

PRIMO TEMPO Grande atmosfera al PalaCarrara, tutto esaurito da giorni. L’Estra parte con Blakes in quintetto con la Virtus che schiera subito i grandi protagonisti e vuole far capire di mettere subito le mani sull’incontro: 5-9 di Willis al 3’, poi entra in striscia in Belinelli che in pochi minuti segna 8 punti (9-20 al 7’). L’Estra fa fatica perché la Virtus toglie qualsiasi giocata semplice a Charlie Moore che si sblocca solo al 9’ (14-24) arrivando poi alla schiacciata sulla sirena di Ogbeide al 10’ (16-28).

Le difficoltà restano anche nel secondo periodo e dopo il 20-30 di Della Rosa, gli ospiti piazzano un ulteriore 10-0 di parziale che fa male a Estra. Biancorossi che provano a reagire ma le bocche da fuoco non trovano soluzioni semplici ed ancora Dunston e Hackett chiudono il quarto per il 28-51.

SECONDO TEMPO Il rientro dall’intervallo non è dei migliori con un altro mini-parziale ospite di 6-0 prima di vedere la tripla di Wheatle (31-57 al 22’): ci pensa Blakes a rianimare l’attacco biancorosso con un paio di azioni importanti (39-61 al 25’). L’intensità resta alta in entrambi i lati del campo ed al 30’ è 48-67 con l’affondata bimane di Del Chiaro.

In apertura di ultimo periodo Estra ci mette più energia grazie al quintetto con i quattro italiani più Hawkins che premono sull’acceleratore dando qualche grattacapo alla Virtus con il 33 che trova due triple importanti più quella del capitano che riavvicinano Pistoia (60-73 al 33’). Il PalaCarrara torna a crederci ma la Virtus piazza un contro-break di 11-0 con due super canestri di Lundberg ed il solito Belinelli (60-84) che chiudono definitivamente i conti. Alla fine tutti in piedi per premiare l’impegno della squadra, adesso chiamata al prossimo scontro diretto in chiave salvezza contro Treviso in trasferta.

IL TABELLINO DI ESTRA PISTOIA – SEGAFREDO BOLOGNA 70-91

PARZIALI (16-28, 28-51, 48-67)

ESTRA PT: Willis 14, Della Rosa 5, Blakes 13, Moore 9, Dembelè ne, Metsla ne, Saccaggi, Del Chiaro 2, Stoch ne, Wheatle 11, Hawkins 3, Ogbeide 14. All.: Brienza

SEGAFREDO BO: Cordinier 6, Lundberg 7, Belinelli 19, Dobric 8, Mascolo 2, Cacok, Shengelia 16, Hackett 17, Menalo, Polonara, Dunston 18, Abass. All.: Banchi

ARBITRI: Sahin (Messina), Borgioni (Roma), Patti (Pescara)

NOTE: Spettatori: 3916 (tutto esaurito). Usciti per cinque falli: Cacok al 32’10”.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET