Lakers, piove sul bagnato: infortunio da stress per Anthony Davis

La stagione dei Lakers sembrava aver ricevuto la svolta decisiva con la serie di grandi partite giocate da Anthony Davis. Proprio il #3 gialloviola si è però infortunato al piede una settimana fa: da lì vari esami hanno evidenziato un infortunio da stress, che però non chiarisce se si tratti di frattura o solo una reazione. Secondo alcune fonti i Lakers lo terranno fuori per almeno un mese prima di nuovi esami, ma con questo tipo di infortuni si andrà molto cauti e quindi è possibile che stia fuori anche fino alla pausa dell’All Star weekend.

In 25 partite quest’anno, Davis ha tenuto medie di 27.4 punti e 12.1 rimbalzi. I Lakers sono ora tredicesimi a ovest, a tre partite dal decimo posto che significherebbe play-in. Ricordiamo inoltre che, proprio in virtù della trade tra Lakers e Pelicans, New Orleans ha la possibilità di scambiare la prima scelta dei Lakers se più favorevole.