LBA – I provvedimenti disciplinari del 6-7 Aprile

BANCO DI SARDEGNA SASSARI.Ammenda di Euro 667,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti di un tesserato avversario [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]

FERRAMENTA VANOLI CREMONA.Ammenda di Euro 1.333,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art.24,4 RG]

HAPPYCASA BRINDISI.Ammenda di Euro 1.333,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti dei tesserati avversari [art. 27,4bRG rec.,art. 24,4 RG]

FERNANDO MARINO (HAPPYCASA BRINDISI).Inibizione per giorni 7, fino al 14 aprile 2024 perché, a fine gara, al rientro negli spogliatoi offendeva un atleta avversario. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di Presidente ricoperta. Sanzione sostituita da ammenda di Euro 5.000,00 [art. 33,3/1b RG,art. 21,5a RG,art. 15,4 RG]

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 4.000,00 per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri, per ripetuti cori offensivi ispirati ad odio e discriminazione territoriale e per lancio di un accendino, senza colpire [art. 27,5bd RG,art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG,art. 28,3 RG,art.27,10ac RG]

SCOTT ULANEO (OPENJOBMETIS VARESE).Deplorazione per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri, fatto che ne comportava l’espulsione [art. 33,1/1a RG]

ESTRA PISTOIA. Ammenda di Euro 2.667,00 per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG,art. 27,5bd RG rec.,art. 24,4 RG]

