LBA, provvedimenti disciplinari – Pugno duro con coach Messina e la Gevi Napoli

Serie A

Venticinquesima giornata, gare del 30-31 marzo e 1 aprile 2024

VANOLI CREMONA. Ammenda di Euro 733,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri e per lancio di una moneta senza colpire [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,10ac RG, art. 24,2b RG]

ANDREA CONTI (Secondo dirigente FERRAMENTA VANOLI CREMONA). Inibizione per giorni 7, fino all’8 aprile 2024, sostituita in ammenda di Euro 5.000,00, per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri, fatto che ne comportava l’espulsione. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della recidiva reiterata e specifica [art. 33,1/1a RG rec., art. 24,4 RG, art. 15,4 RG]

UNAHOTELS REGGIO EMILIA. Ammenda di Euro 1.600,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri, per lancio, collettivo e sporadico, senza colpire, di palle di carta e per lancio di una moneta senza colpire [art. 27,4b RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,6bc RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,10ac RG rec., art. 24,2b RG]

ETTORE MESSINA (allenatore EA7 EMPORIO ARMANI MILANO). Squalifica per una gara per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri, a fine gara. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della recidiva reiterata e specifica [art. 33,1/1a RG rec., art. 24,4 RG,art. 14,3 RG]

NUTRIBULLET TREVISO. Ammenda di Euro 667,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG]

HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 2.880,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di trombette), per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e per lancio di uno sputo che colpiva, su una mano, il Primo arbitro [art. 27,3b RG rec., art. 27,4b RG rec., art. 24,4 RG,art. 27,9ac RG,art. 24,2b RG]

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 1.466,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e per lancio di una moneta senza colpire [art. 27,4b RG rec., art. 24,4 RG, art.27,10ac RG rec.24,2b RG]

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI. Ammenda di Euro 4.000.00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e dei tesserati avversari, per lancio di monete, collettivo e frequente, anche colpendo, verso l’area della panchina della Società avversaria e perché, al termine della gara, il tunnel di accesso agli spogliatoi veniva colpito e spostato, urtando uno degli Ufficiali di Campo che lo stava percorrendo [art.27,4b RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,11bd RG, art. 24,2b RG, art. 27,15a RG]

Ufficio Stampa FIP