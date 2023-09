LBA Supercoppa – Virtus, il trofeo è tuo! Vittoria ampia su Brescia che sa di vendetta

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Ne sa qualcosa la Virtus Bologna, che mette in bacheca la quarta Supercoppa della sua storia, la terza consecutiva, sbancando il PalaLeonessa con una prova dominante e mandando Brescia al tappeto. Pronostico rispettato, ma dire che Brescia non ci credeva equivale a dire una bugia, e quindi bisognerà capire le cause di quella che è comunque una pesante debacle di fronte al proprio pubblico. Fin dai primi possessi la gara viene indirizzata dagli uomini di coach Banchi, che assapora il primo successo nella competizione in carriera da allenatore, a pochi giorni dal suo insediamento: non male per uno che ha dato spettacolo anche al mondiale non meno di una ventina di giorni fa. “L’allievo” insomma (Magro) non supera il “maestro”, e come nel celebre film degli anni ’70, Bologna si prende la rivincita della finale di Coppa Italia, persa a febbraio proprio contro la Leonessa. La gara dura 30′, anche meno, ed è sempre guidata dalle V-Nere, che aprono la partita con un 14-2 di parziale utile a abbozzare una fuga che Brescia non saprà arginare. Brescia reagisce nel secondo periodo, torna anche a -8 per poi andare al riposo lungo a -13 (48-35). La formazione lombarda combatte ma deve arrendersi di fronte alla perfezione virtussina, e al parziale 21-0 con cui la banda di coach Banchi mette una ipoteca sul match nella seconda metà di terzo quarto. Nell’ultimo periodo sola accademia, con Bologna che dilaga arrivando anche a toccare il +39 a inizio frazione, per poi lasciarsi andare al suono della sirena finale. Vittoria maturata in tutte le zone del campo: Bologna difende forte e segna con costanza dall’arco, cosa che non riesce a Brescia, che in realtà non segna praticamente mai, e che non riesce nemmeno a controllare rimbalzi e falli commessi. Un dominio assoluto, come testimoniano i numeri, su tutti la statistica della valutazione di squadra (125 a 49), oltre che le percentuali, non adeguate per la Germani soprattutto da tre punti. MVP della finale e della manifestazione è Tornike Shengelia, che sforna una prova di livello massimo (15 punti, 12 rimbalzi, 4 assist, 36 valutazione), dominando la gara soprattutto nel primo tempo e bissando la bella prova contro Milano. Bene tutti nella Virtus, con Mickey che passa sopra a Cobbins e Bilan e un Cordinier sempre più faro offensivo di questa squadra (entrambi in doppia cifra realizzativa), aiutati dalla regia di Hackett e di uno Smith a suo agio come forse nessuno si aspettava. Difficile trovare situazioni positive per Brescia: negativi Cobbins (un fantasma in difesa) e un Christon fuori giri, così come Gabriel e Petrucelli, sostanzialmente messi a bada dall’intensità difensiva della formazione emiliana. Si salva la grinta di Burnell e i punti di Massinburg e Della Valle, mentre Bilan lotta ma il 3/9 in lunetta grida vendetta. Già vendetta, si torna lì, mentre la Virtus alza il trofeo, con la convinzione di poter fare ancora una stagione da protagonista, quantomeno all’interno dei confini nazionali.

Quintetto Bologna: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Bilan

Cordinier sblocca subito il punteggio alla prima alla prima occasone, con il francese che parte forte in attacco segnando i primi 7 punti dei suoi, e la Segafredo vola già sul 7-0 dopo poco meno di 2′ di gioco. Brescia che non trova ritmo e subisce un’altra tripla di Shengelia per la doppia cifra di vantaggio bolognese. E’ Della Valle a sbloccare i suoi a gioco fermo, che devono cambiare registro in difesa se vogliono arginare un Cordinier fin qui imprendibile. Shengelia viene sfidato dall’arco, apre 2/2 dall’arco e Bologna allunga (14-1 al 4′). Leonessa senza canestri dal campo nei primi 5′ di gioco, con Bilan a segnare il primo canestro bresciano per abbozzare una rimonta, subito stroncata dalla tripla di Smith (17-4). Leonessa sulle spalle del centro croato, con le triple che al momento non entrano, mentre la Virtus è 5/8, e la quinta a firma Abass vale il +15 (23-8 al 9′). Brescia che deve anche far fronte ai problemi di falli di Petrucelli e Bilan, anche se Bologna allenta la pressione offensiva, pur chiudendo il primo quarto avanti di 17 lunghezze (27-10, fin qui massimo vantaggio).

Smith apre con un comodo sottomano il secondo periodo, anche se Brescia si sblocca dall’arco con Burnell (29-13), che ora si prende responsabilità in attacco, ma Bologna è fin qui letale al tiro pesante e presente in attacco come non mai. Mickey ispira un nuovo break 5-0 e la Virtus è di nuovo avanti di 19 (34-15), costringendo la panchina bresciana a un nuovo timeout. Bologna gioca davvero bene, disinnescando al momento Della Valle, ancora senza canestri dal campo: la Leonessa si affida a Massinburg prima che il “marchesino” vada a realizzare un jumper dalla media (36-22 al 15′). Brescia inizia a carburare con il suo leader, che segna la bomba del +11 (38-27) anche se i problemi dei locali sono in difesa, con un Cobbins fin qui disastroso nel proprio pitturato. C’è spazio anche per Cacok, mentre è chiara la scelta bolognese di mandare in lunetta Bilan quando attacca in post basso, anche se la Virtus non trova più la fluidità del primo quarto e viene punita da Christon: tripla della speranza bresciana (40-32 al 19′) e timeout coach Banchi immediato. Belinelli segna i primi punti della sua gara con un canestro dei suoi, seguito da un altro dalla media. Risponde Della Valle (45-35), con l’intervallo che arriva sul punteggio di 48-35: Brescia in partita ma la ripresa di preannuncia in salita.

Brescia presente in campo nella ripresa, con le V-Nere a cercare di imprimere il massimo sforzo per tenere i lombardi a distanza (52-39 al 24′). Shengelia continua a essere sfidato dall’arco e mette la bomba del +15 (55-40), ma la Leonessa in difesa salta in aria a ogni singolo possesso degli avversari, i quali ora schierano il miglior quintetto possibile con Dunston in panchina per falli: break 6-0 ispirato da Shengelia (tanto per cambiare) e da Mickey, con la Leonessa ricacciata a -19 (62-43 al 26′). Timeout Brescia ma il parziale si amplia, con la Germani ora fuori dal campo e che subisce un ulteriore colpo 7-0 (a portare a 1-0 il parziale dal 55-43) a spingere Bologna al massimo vantaggio (+25, 68-43 al 29′). Gara di fatto finita, con Magro che non trova costanza in attacco ma soprattutto in difesa, ai rivali. Belinelli dalla lunetta allunga ancora (70-43), lo seguono Abass e Pajola da tre punti (76-43), con la tripla di quest’ultimo a bruciare la sirena della penultima frazione. Contesa ampiamente in ghiaccio con un parziale 21-0 nella seconda metà di quarto, colpo da ko per la Germani.

Bologna dilaga nell’ultimo periodo, cn la bomba di Smith che vale il +39 (82-43 al 32′). Gara che procede senza particolari situazioni da segnalare, con le compagini che giocano solo per completare i 40′ di gioco. Massimo vantaggio eguagliato sul finale (95-56 al 38′), quando in campo ci sono le seconde linee della Virtus, mentre la sirena conclusiva che giunge col punteggio di 97-60. Bologna ora può festeggiare!

Virtus Segafredo Bologna vs Germani Brescia 97-60 (27-10; 48-35; 76-43)

Bologna: Pajola 8, Mascolo 2, Cacok 6, Polonara 4, Belinelli 8, Smith 11, Hackett 2, Shengelia 15, Mickey 15, Abass 8, Cordinier 17, Dunston 0. All: Banchi

Brescia: Christon 9, Gabriel 0, Bilan 14, Burnell 11, Massinburg 9, Della Valle 12, Petrucelli 1, Cobbins 0, Cournooh 2, Akele 2, Porto n.e., Tanfoglio n.e. All: Magro

MVP Basketinside: Tornike Shengelia, che domina chiunque lo marchi. Gabriel impazzisce a contenerlo, mentre lui piazza una prestazione da 36 di valutazione. Se poi si mette a segnare anche le triple gli avversari hanno ufficialmente un problema.