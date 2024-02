LBAF8 QF – La Gevi Napoli stupisce gli 8500 di Torino, Germani Brescia subito fuori!

GERMANI BRESCIA – GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI 74-80

PARZIALI: 11-19; 30-34; 46-61

BRESCIA: Christon 11, Gabriel 19, Bilan 4, Burnell 10, Massinburg 7, Tanfoglio ne, Della Valle 12, Petrucelli 8, Cobbins 3, Cournooh, Akele, Porto ne. All. Magro.

NAPOLI: Pullen 25, Zubcic 5, Ennis, 8, De Nicolao 2, Sinagra ne, Owens 9, Brown 19, Sokolowski 12, Lever, Bamba ne, Mabor, Ebeling ne. All.: Milicic.

Starting five di Brescia con Christon, Della Valle, Petrucelli, Akele e Bilan, sponda Napoli invece Milicic rivoluziona con De Nicolao e Mabor insieme a Ennis, Brown e Sokolowski.

La sorpresa stordisce la Germani, Gevi che vola 7-0 in appena 1’15” con la bomba di Sokolowski, Brown fino in fondo e la transizione chiusa da Ennis, Brescia prova a reagire dall’arco con Petrucelli ma Brown è on fire rispondendo di pari moneta. Due falli consecutivi di Mabor costringono Milicic a schierare Owens ma esce anche De Nicolao per Zubcic, Magro dopo il time-out trova invece linfa con Gabriel e Burnell dalla panchina ma non basta per un ulteriore allungo di Napoli con Pullen dall’arco e Owens (6-15 a 1’40”). Il margine rimane sostanzialmente inalterato, partenopei in controllo al 10′ sul 19-11.

Brescia paga un pesantissimo 0/7 da due e un complessivo 3/17 dal campo, senza contare che in avvio di seconda frazione conferma le polveri bagnate e questo vanifica la crescita a rimbalzo offensivo. Anche Napoli cala nelle percentuali ma stringe i denti e piazza canestri chrirugici con Sokolowski da sotto e Owens dall’arco, azzurri che salgono a +12 con 6’17” da giocare (26-14). In questo frangente però c’è l’insistenza di Milicic nel non allargare la rotazioni, favorendo soprattutto uno Zubcic dall’ennesima prova opaca. Questo spiana la strada alla sfuriata della Germani trascinata da Bilan, ma soprattutto Christon e Gabriel fino al -2. Owens con un libero chiude il break Leonessa, Sokolowski da 3 e Pullen aggredendo l’area rimettono la squadra di Magro a distanza, ma Burnell è davvero scatenato anche se a dare spettacolo a fine tempo è Brown con la linea di fondo e schiacciata del 34-30 al 20′.

Tornato Mabor Napoli ne beneficia da subito con la sua applicazione difensiva. Ennis in jumper apre le danze, Christon non è da meno ma su tutti troneggia Markel Brown a suon di triple, ben tre, regalando a Napoli un nuovo +11 sul 45-34. E’ ancora Christon a provare a suonare la carica per Brescia, Gabriel e Cobbins sono i soli a stargli dietro ma una magia in 3+1 di Pullen e un antisportivo del numero 20 Germani fa scattare un nuovo parziale di Napoli in combine con Owens. Anche senza Brown, uscito per un colpo al volto, a 2’18” dall’ultima pausa la Gevi è al massimo vantaggio sul 54-41, vantaggio è ritoccato a +14 da un’altra bomba di Pullen dopo la schiacciata di Gabriel, al lay-up di Ennis Gabriel non ci sta con la bomba ma a chiudere è un un positivissimo De Nicolao per il 61-46 Napoli al 30′.

Dopo un avvio incerto di ultimo quarto, Petrucelli con il rimbalzo offensivo e una bomba prova a scuotere Brescia. Si rivede anche Massinburg, la Germani torna sotto la doppia cifra di passivo, Pullen e Sokolowski non capitalizzano abbastanza dalla lunetta e Gabriel schiaccia, ma Zubcic dopo otto errori risorge dall’arco ed è 66-55 Napoli a 7’06” dalla fine. Nel frattempo rientra Brown ma il suo quarto fallo con due liberi di Massinburg sono una tegola per Milicic, Zubcic invece continua a colpire con il secondo canestro di fila, Napoli pecca con due falli in attacco puniti alla grande da Bilan e Massinburg ma reagisce come si deve con Pullen fino in fondo e Owens dal pick and roll rimanendo a +9 con 4’45” da giocare. Il sussulto d’orgoglio bresciano arriva stavolta da capitan Della Valle, Napoli rischia di pagare carissimo gli errori di Zubcic su entrambi i lati con canestri sfumati e perse marchiane, Gevi anche preda della sfortuna quella che comunque resiste e resta a +7 con 1’22” da giocare, proprio di Della Valle il fallo in attacco che innesca il possesso con un libero su due di Sokolowski. Magro è all’angolo, chiama un ultimo disperato time-out da cui Burnell esce con due facili, Napoli sul rimbalzo offensivo non chiude e viene punita da Cobbins, circolazione ancora lenta ma dopo il recupero arriva l’intercetto di Brown con fallo subito: i suoi liberi sono il sigillo dell’impresa Gevi, che si guadagna un’inattesa e imprevedibile semifinale contro Reggio Emilia. Subito fuori la Germani, che fallisce il primo esame di maturità da grande squadra.