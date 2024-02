Milano gioca da Eurolega e Venezia non può nulla contro Shields & C. Decisivo il primo tempo da 60 punti per Milano che segna di fatto la partita. L’Olimpia vola in finale dove aspetterà la vincente di Reggio Emilia-Napoli.

OLIMPIA MILANO – UMANA REYER VENEZIA 100-77

Articolo in aggiornamento