LBAF82023 Virtus Bologna, coach Scariolo: “Nelle ultime ore abbiamo forse più pensato a come sarebbe stato bello vincerla invece di pensare a come poterla vincere”

Le parole del coach della Virtus Segafredo Bologna dopo la finale persa contro Brescia

Coach Sergio Scariolo commenta l’amara sconfitta in finale di coppa Italia contro Brescia: “Congratulazioni alla Germani, coach, società e tifosi. Hanno meritato di vincere giocando un’ottima partita. Non sono riuscito a tenere la squadra estranea al rischio che si può correre quando esiste una certa pressione, e la concentrazione viene a mancare specialmente se sei favorito. Nelle ultime ore abbiamo forse più pensato a come sarebbe stato bello vincerla invece di pensare a come poterla vincere. Succede spesso, gestire questo tipo di pressione non è facile indipendentemente dall’esperienza che hanno i tuoi giocatori. Il nervosismo è stato evidentissimo all’inizio, in particolare si è visto con i tanti errori ai liberi. Siamo riusciti a tornare a contatto, anche con la palla per andare avanti, grazie alla generosità ed il coraggio individuale. Non siamo riusciti a limitare e contenere le loro guardie in difesa, per esempio grandi difficoltà su Della Valle, anche se la zona ci ha dato una grossa mano, potremo sfruttarla nelle prossime partite. Non è bastato, abbiamo avuto sudando la nostra opportunità, ma non l’abbiamo sfruttata e non siamo stati bravi abbastanza contro un avversario che ha meritato di più stasera”.