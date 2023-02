LBAF82023 – Meraviglioso Della Valle, meravigliosa Brescia! Virtus Bologna battuta, è sua la Coppa Italia

Finalissima di Coppa Italia LBA tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia.

Dopo un primo quarto equilibrato, la Germani Brescia piazza un super secondo quarto trascinata dal duo Della Valle – Petrucelli. All’intervallo è +10 Brescia, a grande sorpresa.

Nel terzo quarto Brescia non molla, anzi spinge sull’acceleratore e vola anche a +18. La Virtus sbanda ma non crolla e reagisce tornando sotto la doppia cifra di svantaggio con Belinelli che non accetta di mollare. Nel finale è grande spettacolo con le due squadre in grande equilibrio che si scambiano colpi su colpi. La Virtus arriva vicinissima nel punteggio ma non basta. La Germani Brescia, trascinata da un immenso Della Valle vince la Coppa Italia, battuta la Virtus Bologna!

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – GERMANI BRESCIA 76-84 (16-17, 14-23, 21-21, 25-23)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion, Belinelli 24, Pajola, Jaiteh 2, Shengelia 12, Hackett 10, Mickey 11, Camara, Weems 4, Ojeleye 4, Teodosic 7, Abass 2.

GERMANI BRESCIA: Gabriel 9, Massinburg 9, Nikolic 1, Della Valle 26, Petrucelli 13, Taylor, Odiase 5, Burns 9, Laquintana, Cournooh 8, Moss 2, Akele 2

Arbitri: Begnis, Mazzoni , Giovannetti.

La cronaca del match.

Tredici anni dopo la Virtus torna a disputare la finale di Coppa Italia, a Torino le V Nere di Coach Scariolo sfidano la Germani Brescia. La squadra lombarda parte forte piazzando subito il 5 a 0 di parziale, la risposta virtussina non si fa attendere, Hackett, Teodosic e Shengelia trovano subito il controsorpasso sfruttano la penetrazione nel pitturato (6-5), gara che rimane equilibrata fino a quando Della Valle prova a piazzare il primo solco della gara trovando il +4 a 4′ dalla prima sirena (8-12); entrambe le difese non lasciano troppo spazio alla fantasia degli avversari, punteggio basso in questo inizio di gara. Ojeleye prova a ricucire lo svantaggio, Burns allunga di nuovo a +6, Mickey fa 1/2 ai liberi e poco dopo trova la conclusione dalla media, Belinelli viene fermato irregolarmente e a cronometro fermo è preciso, sirena e primo quarto che si chiude sul punteggio di 16 a 17. Belinelli ritrova il pareggio in due volte consecutive, assist sempre del capitano per l’appoggio vincente di Mickey che vale il momentaneo +2 virtussino, pareggio di Petrucelli e nuovo vantaggio firmato da Shengelia (1/2) dopo 4′ dalla ripresa del gioco, Della Valle chiude il gioco da tre punti e a cronometro fermo allunga a +4, Weems corregge il tap-in di Teodosic saltando sopra tutti quando si entra negli ultimi 3′ del primo tempo (27-29). Burns mette il turbo e piazza il break del +6, Weems penetra di forza e segna, Burns è però una spina nel fianco della difesa virtussina trovando ora la soluzione dall’arco, 2/2 di Petrucelli, Teodosic cerca di evitare la doppia cifra di svantaggio ma il tap-in di Petrucelli manda la Virtus Boologna a -10, sirena e squadre negli spogliatoi sul punteggio di 30 a 40 Brescia. Brescia parte di nuovo forte e allunga a +15 il proprio vantaggio, Teodosic ed Hackett provano a costruire la rimonta prima che Cournooh trovi altri tre punti dall’arco, risponde ancora Teodosic dalla lunetta (2/2) ma l’ex Cournooh punisce ancora la difesa virtussina segnando il +14 che obbliga la panchina virtussina a chiamare il time out a 5′ scarsi dalla terza sirena (38-52). Shengelia e Mickey provano a scuotere i compagni, Hackett trova la tripla del -12 e questa volta il time out è chiamato dalla panchina bresciana a 2′ dalla terza sirena (47-59), gli animi si infiammano, tecnico per entrambe le parti Petrucelli-Shengelia, Ojeleye fa 2/2 dalla lunetta che vale il -10 alla terza sirena (51-61).

Belinelli tiene vive le speranze virtussine segnando la tripla del -8, Shengelia fa 2/2 e di nuovo Belinelli scappa in contropiede per insaccare il -4 bianconero (60-64), la finale torna ad essere in equilibrio a 6′ dalla fine, 3/3 di Della Valle che trova ancora la risposta da tre del capitano di Bologna, anche il giocatore georgiano si rende protagonista chiudendo il gioco da tre punti che vale ora il -2 (66-68), ed infine il capitano mette la tripla del -1 a 4′ abbondanti ancora da giocare (69-70). Gara ancora in equilibrio, squadre che si trovano punto a punto, Della Valle segna in penetrazione il nuovo +3 (71-74) e Coach Scariolo chiama il time out a 2′ e 20” dalla fine. Si entra negli ultimi 2 minuti con il +5 per la Germani dopo due liberi a segno di Petrucelli. Shengelia costretto a uscire per 5 falli manda ancora in lunetta Della Valle che firma il 71-78 Germani. La Germani perde lo stesso Petrucelli per falli, ma non si ferma piu e a 26″ dalla fine con l’ex bianconero Cournooh firma dalla lunetta il 73-82. Belinelli mette a segno una tripla quando ormai i giochi però sembrano fatti. Alla fine conduce e vince Brescia 76-84.

