LBAFinals, G1: Subito spettacolo tra Olimpia e Virtus Bologna! Un super Hall trascina Milano alla rimonta vincente, 1-0!

Primo atto delle finali LBA tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, dove si sfidano per la prima volta nella storia due squadre per la terza volta consecutiva.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Baron, Shields, Voigtmann, Melli.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Mickey.

Parte benissimo la Virtus Bologna che gioca benissimo in attacco e forza numerose palle perse alla squadra di casa. Milano cerca a ripetizione Melli ma la difesa delle V Nere è perfetta e di conseguenza punti facili in contropiede generati. Bene Hackett e Belinelli, principali autori dell’avvio super per gli ospiti. Ettore Messina ferma il gioco e “striglia” i suoi, consapevole che ogni dettaglio è fondamentale in una serie finale così. La scossa arriva dalla panchina ed è Gigi Datome l’uomo della provvidenza nel primo quarto milanese. Parzialone 12-0 per chiudere il primo quarto che vede addirittura in vantaggio l’Olimpia dopo un inizio shock, con la tripla di Napier che sigilla il 21-19.

Il secondo quarto inizia come il precedente, con la Virtus meglio dell’Olimpia in una partita piena di parziali e controparziali. Il duo Teodosic – Belinelli si alterna responsabilità offensive molto bene, con gli uomini di Scariolo che riprovano la fuga. Shabazz Napier, limitato dai falli nel primo quarto, dimostra di non essersi raffreddato e segna con costanza dalla lunga distanza per un’Olimpia che non molla nonostante la buona prestazione degli avversari. Battaglia su ogni pallone ma Virtus più in partita e con la tripla di Belinelli chiude all’intervallo sul +8.

L’Olimpia inizia bene il terzo quarto e lo fa con protagonisti che nel primo tempo erano stati un pò “nascosti” ovvero Billy Baron e Johannes Voigtmann. Bene il duo americano-tedesco che apre l’area e trova ottimi tiri dalla lunga distanza. Tanto equilibrio con la Virtus che subisce la rimonta Olimpia ma resta lì, con sorpassi e controsorpassi senza un vero padrone. Tanti protagonisti, panchine lunghissime e un gran spettacolo in questa gara 1. Belinelli si conquista 3 liberi, per la terza volta in serata, questa volta su fallo di Pippo Ricci grande ex di turno per il vantaggio Virtus al termine del terzo quarto. +1 per gli ospiti a 10 minuti dal termine.

La Virtus prova a mettere in ritmo nuovamente Belinelli per questo ultimo quarto, ma l’Olimpia Milano è brava a non concedere l’area e ad alzare il tono difensivo mettendo in difficoltà gli uomini di Scariolo. Bologna perde un pò di lucidità e l’Olimpia ne approfitta, questa volta con Melli protagonista. Coach Scariolo prova anche la carta zona, ma Napier e un Hall, caldissimo nel secondo tempo, la puniscono senza pietà. Super secondo tempo per Devon Hall dopo un primo tempo in chiaroscuro, con Bologna che si aggrappa a Toko Shengelia ma che sembra non averne più. I minuti finali non riservano sorprese. Tanto spettacolo, parziali su parziali e soprattutto è 1-0 Olimpia Milano.

OLIMPIA MILANO – VIRTUS BOLOGNA 92-82 (21-19, 15-25, 27-20, 29-18)

MVP BasketInside: D.Hall

OLIMPIA MILANO: Napier 22, Hall 15, Shields 13, Baron 10, Datome 8, Melli 8, Voigtmann 10, Hines 6, Ricci.

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 17, Teodosic 15, Shengelia 14, Cordinier 9, Ojeleye 8, Mickey 6, Hackett 5, Jaiteh 2, Abass, Pajola.