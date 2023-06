LBAFinals, G3: Hackett e Teodosic per l’orgoglio Virtus. Bologna vince e accorcia contro una spenta Olimpia Milano, 1-2!

Virtus Bologna e Olimpia Milano si ritrovano dopo alcuni di giorni di riposo, questa volta in quel di Bologna con l’Olimpia che comanda la serie sul 2-0. Sarà 3-0 Olimpia o scossa d’orgoglio delle V Nere?

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Mickey.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Baron, Shields, Voigtmann, Melli.

L’Olimpia Milano parte meglio, attacca in modo fluido e trova buoni tiri dalla lunga distanza. Si scalda subito Baron che colpisce con 2 triple una Virtus vogliosa ma distratta, in particolare a rimbalzo dove concede tantissimo all’Olimpia Milano. Le seconde chances derivate dai rimbalzi offensivi sono sfruttate dall’Olimpia che comanda per l’intero primo quarto. La reazione della Virtus c’è però, con la squadra di Sergio Scariolo che rimane attaccata alla partita in particolare con i suoi veterani, ovvero Milos Teodosic e Marco Belinelli. +2 Olimpia dopo 10 minuti.

Salgono i numeri dei contatti, la partita diventa sempre più dura, come questa serie ci ha già fatto vedere in più occasioni. Scendono le percentuali al tiro da entrambi i lati e ogni lotta a rimbalzo è motivo di proteste da entrambi i lati. Il primo strappo del secondo quarto arriva da Daniel Hackett che difende duro e in attacco piazza la tripla del +6 con timeout immediato per Coach Messina. L’Olimpia Milano continua a tirare male, mentre Hackett è l’uomo in più di questo secondo quarto. Milano tira malissimo in questo quarto ma con Baron, unico giocatore caldissimo per gli ospiti, e Shields nel finale di quarto, riesce a limitare i danni e chiudere sotto solamente di 5 lunghezze.

L’inizio di ripresa è firmata Milos Teodosic. Il playmaker serbo entra subito in ritmo e segna più volte dalla media distanza. L’Olimpia Milano forza varie palle perse e soprattutto ha subito il terzo fallo da Shavon Shields che complica le rotazioni di Coach Messina. Devon Hall prova a reagire con 2 triple importanti per Milano, sulla doppia cifra di svantaggio e in difficoltà nei due lati del campo. Il duo Teodosic – Hackett continua a far male all’Olimpia che ha percentuali pessime dal campo. A 10 minuti dal termine, è +10 Virtus Bologna.

Si continua a segnare poco, complice la grande intensità in campo e le percentuali non eccezionali, in particolare per gli ospiti. Shavon Shields, limitato dai falli questa sera, riporta l’Olimpia sotto la doppia cifra di svantaggio con ancora 5 minuti da giocare. L’Olimpia si riavvicina ma è sempre il duo Hackett – Teodosic a riportare le V nere nella doppia cifra di vantaggio, necessaria per gestire con serenità il finale di partita. L’Olimpia non c’è più, Melli si innervosisce e prende tecnico per la bandiera bianca milanese. Squillo Virtus Bologna che accorcia la serie sul 1-2, in attesa di una gara 4 importantissima per il destino di questa finale, fra 48h sempre alla Virtus Segafredo Arena di Bologna.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – OLIMPIA MILANO 69-61 (15-17, 19-12, 18-13, 17-19)

MVP BasketInside: M.Teodosic

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 13, Teodosic 12, Belinelli 10, Mickey 10, Ojeleye 6, Pajola 6, Jaiteh 4, Shengelia 4, Cordinier 3, Camara 1, Abass.

OLIMPIA MILANO: Baron 15, Melli 9, Shields 8, Napier 7, Baldasso 6, Hall 6, Ricci 5, Biligha 2, Voigtmann 2, Datome 1, Hines.