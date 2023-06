LBAFinals, G6: Niente festa Olimpia Milano a Bologna! Hackett e Cordinier trascinano la Virtus alla decisiva gara 7

Win or go home per la Virtus Segafredo Bologna mentre è primo match point per l’Olimpia Milano. Sarà gara 7 o festa scudetto in quel di Bologna per la squadra ospite?

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Mickey.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Shields, Datome, Voigtmann, Melli.

Parte forte la Virtus Bologna che cerca subito di alzare i ritmi e ci riesce con Shengelia e Belinelli. L’Olimpia però non si fa trovare impreparata con il duo Voigtmann – Melli che risponde prontamente. Ritmi altissimi, attacchi superiori alla difese e partita molto piacevole, non così comune in una Finale. Super lavoro di Isaia Cordinier che difende come un ossesso su Shavon Shields e genera palle recuperate e stoppate in questo primo quarto. L’Olimpia non si spaventa e reagisce. Gran primo quarto di Johannes Voigtmann che conclude con una pazzesca tripla da oltre metà campo che vale il 23-27 in favore degli ospiti dopo 10 minuti di gioco.

Non scende l’intensità in campo, altissima anche in questo secondo quarto. La Virtus Bologna, consapevole che non c’è alternativa alla vittoria questa sera, entra di nuovo in campo concentrata e soprattutto spingendo sul pedale dell’acceleratore. Cercato spesso Milos Teodosic, in difficoltà nella precedente gara 5, ma bravo e “coraggioso” a prendersi subito tiri e responsabilità per togliersi di dosso il peso della brutta partita precedente. Un’altra spallata alla partita arriva dal solito Daniel Hackett, leader di questa squadra e super sui due lati del campo. Hackett e un Semi Ojeleye molto cinico dal campo, sono i protagonisti del nuovo tentativo di fuga delle V Nere. All’intervallo è +6 Virtus, in una partita con grande intensità e contatti sempre al limite.

Hackett, Belinelli e Shengelia rientrano in campo premendo sul pedale dell’acceleratore, con la chiara intenzione di giocare a ritmo alto ed intenso soprattutto. Milano soffre, resiste con Voigtmann molto ispirato dalla lunga distanza, ma insegue oltre la doppia cifra di svantaggio. Nella seconda parte del quarto subentra un pò di normale stanchezza e frenesia, come visto in alcuni momenti di tutte queste gare di finale. Tanti fischi contestati, polemiche e ben due instant replay chiesti dai Coach. Nel massimo vantaggio Virtus, arriva la reazione Olimpia. Baron impeccabile dalla lunetta e finalmente Napier da 3 punti, irriconoscibile sin qui e di gran lunga il peggiore dei suoi, riportano l’Olimpia Milano sul -3. Gli ultimi 2 minuti del terzo quarto sono di orgoglio e grinta per la Virtus, che con un quintetto “operaio” riscava un prezioso vantaggio di 8 lunghezze a 10 minuti dal termine.

Non si segna nei primi 4 minuti di gioco dell’ultimo quarto, con molti errori e stanchezza evidente da entrambe le parti, in una partita così intensa come questa. 2 liberi di Cordinier interrompono il digiuno di entrambe le squadre per il nuovo +10 Virtus. Quinto fallo di Datome per l’Olimpia, spalle al muro con 5 minuti da giocare. Si sveglia la Virtus ed è un uragano per l’Olimpia. Hackett, sempre più migliore in campo e Belinelli di nuovo in campo dopo il riposo, colpiscono la difesa milanese per il massimo vantaggio, +16. Super prestazione per Cordinier, con un grande sacrificio in difesa e fattore in attacco. Niente miracolo finale per l’Olimpia Milano di fronte ad una cinica e tosta Virtus Bologna.

LO SCUDETTO SI DECIDERÀ A GARA 7!

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – OLIMPIA MILANO 85-66 (23-27, 26-16, 18-16, 16-7)

MVP BasketInside: D.Hackett

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 13, Hackett 13, Belinelli 12, Shengelia 10, Jaiteh 11, Ojeleye 8, Abass 4, Mickey 4, Pajola 4, Teodosic 4.

OLIMPIA MILANO: Melli 11, Voigtmann 11, Baron 9, Datome 9, Shields 7, Napier 5, Hall 4, Hines 4, Tonut 4, Biligha 2, Ricci.