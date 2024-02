LBSA Next Gen 2023/24: Trionfa l’EA7 Emporio Armani in finale battendo l’Allianz Derthona Tortona

L’EA7 Emporio Armani batte in finale Allianz Derthona Tortona e conquista la IBSA Next Gen Cup 2023/24. I bianconeri cominciano coinvolgendo Tambwe (15 punti, 13 rimbalzi, 24 di valutazione) e Josovic (17 punti e 10 rimbalzi) sotto i tabelloni e sfruttando la mira dalla distanza di Conte (11 punti), mentre Miccoli (10 punti) si carica i meneghini sulle spalle realizzando dalla media e innescando anche il lungo Suigo (6-8). Successivamente Josovic dall’arco firma il nuovo sorpasso Derthona, Baldi (25 punti, 6 rimbalzi, 7 assist, 30 di valutazione) con un recupero vincente prova a lanciare la fuga bianconera ma Garavaglia (15 punti) con una gran virata e i centimetri di Suigo mantengono l’equilibrio (13-14). Sul finire del quarto, Josovic e Tambwe bucano ancora la difesa dell’EA7 Emporio Armani nel pitturato ma Ferrari (26 punti, 13 rimbalzi, 36 di valutazione) con “coast-to-coast” e bella virata dal post-basso, lascia l’Olimpia in scia (19-18 dopo 10’). Altri tre tiri liberi e un altro volo al ferro del numero 32 biancorosso rimettono avanti Milano, un bel canestro dal palleggio e un assist per il tiratore Van Der Knaap (8 punti) da parte di Baldi rimettono avanti il Derthona sul 26-23, prima che un bel canestro e fallo di Casella ristabilisca il -1 Milano. Dopo un botta e risposta tra Garavaglia e Baldi al ferro, Ferrari realizza un bel jumper e una bella tripla in transizione di Toffanin costringe coach Ansaloni al timeout (28-32). Un paio di combinazioni tra i lunghi Josovic e Tambwe non fanno comunque perdere la Trebisonda ai bianconeri e anzi uno scatenato Baldi firma il nuovo sorpasso dell’Allianz, prima che lo stesso Tambwe in contropiede sigilli un 10-0 di break. Sul finire del tempo, Lonati (11 punti) realizza un importante tiro libero che sblocca di nuovo l’Olimpia (38-33 dopo 20’).

Un’accelerazione di Miccoli e soprattutto le incursioni del rapido Ferrari riducono in un amen il distacco dell’Olimpia, prima che l’asse Conte – Tambwe rimetta un possesso pieno di distanza tra le squadre (42-39). Successivamente, un gran contropiede di Josovic e il solito inarrestabile Baldi in palleggio permettono al Derthona di spegnere ancora le iniziative di Ferrari e compagni e riportarsi avanti sul +8 (49-41). Una tripla di Garavaglia scuote l’EA7 Emporio Armani, Josovic e una bomba di Baldi aggiornano il massimo vantaggio piemontese sul +10, prima che Toffanin e Marcucci in transizione non facciano perdere ulteriore terreno all’Olimpia (54-48). Sfruttando le abilità di Conte e Van Der Knaap in penetrazione, Tortona non si fa riprendere ma cinque punti consecutivi di Garavaglia tengono vivissima la sfida, prima che Baldi inventi il canestro che sigilla i 30’ iniziali di partita sul 60-55. Il riaggancio si completa poi con una penetrazione di Lonati e una tripla dello scatenato Garavaglia, Josovic ristabilisce il +2 Allianz con un appoggio al tabellone e poi Conte rilancia il Derthona sul 64-61 a meno di 3’ dalla definizione del Target Score. Ci pensa quindi Lonati dall’arco ad annullare l’effetto dell’ennesima incursione di Josovic e i liberi di Ferrari pareggiano il match sul 66-66. Successivamente per Tortona si accende Van Der Knaap, che rilancia l’allungo dell’Allianz e accompagna Baldi nel firmare il 71-66 al momento della definizione del Target Score a quota 79.

Una penetrazione vincente di Badalau accorcia rimette l’EA7 Emporio Armani a un possesso di distanza, Baldi realizza un tiro libero ma una bomba di Ferrari tiene ancora il match apertissimo (72-71). Dopo un fallo subito da Conte, Badalau riesce a pareggiare la contesa a quota 73, Conte però subisce ancora un altro fallo e ristabilisce il +2 Allianz. Un jumper di Lonati pareggia i conti sul 75-75 e, dopo una palla persa di Tortona, Ferrari lotta a rimbalzo offensivo dopo un errore di Badalau e si guadagna e firma dalla lunetta il +2 EA7 Emporio Armani. Baldi non ci sta, va dentro, subisce fallo ma firma solo uno dei due liberi a disposizione, dando a Milano la chance di poter chiudere la partita (76-77). La palla della partita ce l’ha Lonati che penetra e sigilla l’appoggio vincente del 76-79.

Comunicato LBA