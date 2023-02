LeBron James rischia di saltare il resto della stagione

By

Un infortunio al piede destro patito nella gara di domenica vinta dai Lakers contro Dallas potrebbe costringere LeBron James a stare fermo per molto tempo, forse addirittura per tutto il resto della stagione.

James è ricaduto male dopo una penetrazione a 4 minuti dalla fine del terzo periodo, è rimasto a terra per qualche tempo ma poi ha ripreso a giocare.

Una brutta tegola per i Lakers, che si trovano al 12° posto nella Western Conference e dovranno fare a meno del miglior marcatore della storia NBA.