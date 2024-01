Legabasket lancia la nuova app e il nuovo sito

Lega Basket Serie A lancia la nuova app mobile per smartphone (disponibile a questo link) e il nuovo sito web www.legabasket.it . proseguendo nella strada di un rinnovamento in linea con il piano strategico coordinato insieme all’Official Advisor Infront per lo sviluppo del brand e della relazione con i tifosi. I nuovi prodotti digitali sono stati realizzati, con il coordinamento di Infront, da un gruppo selezionato di fornitori – tra cui The Wave, digital agency – al fine di dare ai fan del basket una serie di nuovi contenuti e funzionalità.

L’obiettivo di LBA è quello di offrire ai tifosi e a tutti gli appassionati di basket la possibilità di fruire di contenuti informativi, di intrattenimento e coinvolgenti nel miglior modo possibile, garantendo all’utente un’esperienza d’uso efficiente ed al passo con i tempi. Ciò è possibile grazie al design del sito e delle app mobile completamente rinnovati e all’utilizzo di nuove tecnologie di sviluppo, per una user experience e user interface senza eguali.

In particolare, è stato completamente rivisto il Look & Feel del sito e delle app, per un’esperienza utente migliorata, immersiva e sempre a portata di mano. I contenuti esclusivi sono stati aggiunti anche in formato Stories e Reels per la navigazione in app mobile, sia per dispositivi Apple che per dispositivi Android, e sono anche stati lanciati dei nuovi format esclusivi “by LBA”.

“I canali digitali sono e saranno sempre di più i principali punti di contatto fra LBA e tutti gli appassionati del nostro sport – ha dichiarato il Presidente LBA Umberto Gandini – In particolar modo sito e app mobile rappresentano le property digitali tramite le quali LBA vuole creare una connessione entusiasmante e gratificante con i milioni di fan del basket che seguono il nostro Campionato o anche semplicemente amano il nostro sport. Siamo convinti che il continuo rinnovamento delle modalità tramite le quali interagiamo con il nostro pubblico sia una chiave del nostro successo presente e futuro”.

“Come Official Advisor di LBA siamo sempre attenti a sviluppare progetti di valore in ogni campo, con particolare attenzione allo sviluppo di canali di comunicazione che rendano sempre più efficace il dialogo con la fanbase di Lega Basket – ha commentato Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy – Abbiamo selezionato fornitori di eccellenza e coordinato il loro lavoro per un nuovo design e funzionalità innovative che rendono l’esperienza di interazione piacevole, divertente e in grado di soddisfare le esigenze di tutti i tifosi, dai fan affezionati alle nuove generazioni. Siamo convinti che la valorizzazione del prodotto basket passi anche attraverso gli strumenti di comunicazione, primo elemento di contatto tra la Lega e i tifosi e tra i partner di LBA e la fanbase della pallacanestro, con una capacità di coinvolgimento che va oltre la passione e genera valore per gli stakeholder del settore”.

legabasket.it