Fratello più grande del giocatore NBA Aaron Gordon dei Denver Nuggets, il 34enne Drew è scomparso in un incidente stradale ieri mentre si trovava a Portland, Oregon.

Drew Gordon ha iniziato la sua carriera professionistica in Europa, prima al Partizan e poi alla Dinamo Sassari dove ha vinto la Coppa Italia 2014. Da lì in poi tanta Europa, con Francia, Lituania, Polonia, Russia e Ucraina, prima di finire la sua carriera la scorsa stagione in Giappone.