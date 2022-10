LiAngelo Ball rilasciato dagli Charlotte Hornets

LiAngelo Ball, fratello maggiore di LaMelo e minore di Lonzo, è stato rilasciato dagli Charlotte Hornets. LiAngelo aveva firmato un contratto non garantito con gli Hornets il 26 settembre scorso, e dopo aver giocato tre gare di pre-season Charlotte ha deciso di non rinnovarglielo.

Ball avrebbe dovuto giocare a UCLA, ma l’università californiana lo ha espulso dopo che aveva rubato un paio di occhiali durante una trasferta in Cina; LiAngelo è quindi andato a giocare in Lituania, per poi approdare la stagione scorsa ai Greensboro Swarm, la squadra di G-Leage degli Hornets.

Essendo la stagione ormai alle porte, pare difficile che LiAngelo troverà un’altra squadra NBA che punterà su di lui.